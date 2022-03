Susanna Griso le pide perdón a su hijo por lo que ha subido a Instagram

Susanna Griso es muy activa en redes sociales. En Instagram, especialmente, la presentadora de Espejo público cuelga mucho contenido. Que si una foto en el plató de su programa. Que si un monumento que ha visitado el fin de semana. Que si selfie con las chicas de maquillaje. Le gusta mucho esta aplicación y a veces también comparte con sus seguidores momentos de su vida personal.

Este mismo lunes, sin ir más lejos, la periodista catalana ha colgado una foto de su hijo mayor. Es su cumpleaños y, aunque pasa de las redes sociales y el postureo, su madre ha querido dedicarle una publicación en su día. Eso sí, le ha pedido perdón antes de tiempo porque sabe que no le va a hacer ninguna gracia esta felicitación pública.

"Cumples 19 años y no quieres velas, fotos ni homenajes. Te rebelas contra las convenciones, los rituales, el famoseo y el postureo de las redes. Pero por una vez (y sin que sirva de precedente) tendrás que perdonarme porque necesito gritar ¡cuánto te quiero!", ha escrito Susanna Griso en el pie de una foto en el que aparece su hijo disfrutando de una ruta por la montaña.

Algunos famosos que siguen a la presentadora no han dudado en sumarse a esta felicitación. "Felicidades!!😍", ha escrito Sonia Ferrer, mientras que el actor Octavi Pujadas ha comentado lo siguiente: "Per molts anys!! ❤️". Así que lo dicho, ¡muchas felicidades y no regañes a tu madre!