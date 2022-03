‘The Batman’: Taylor Swift se une al fandom de la película y elogia a Zoe Kravitz como Catwoman

Taylor Swift también ha visto The Batman. Y parece ser que le ha encantado. O eso es lo que ha demostrado en su perfil de Instagram. La intérprete de Enchated ha mostrado el pasado 6 de marzo su admiración hacia Zoe Kravitz como Catwoman en una historia de Instagram. "Es la Catwoman de los sueños", escribió la cantante. Pero esto no ha sido todo.

La estadounidense también ha elogiado a la película: "¡Batman ha sido fenomenal!", añade en la publicación. Y es que para ver esta película, la artista ha decidido ir a un cine para verla. Así se disfruta más del momento. Quizás se ha ido al cine más cercano de su casa con algún familiar o amigos. Pero lo que sí sabemos con certeza es que Taylor ha disfrutado mucho de una de las mejores películas estrenadas en 2022.

Taylor Swift aclama la interpretación de Zoe Kravitz. / Captura de su cuenta oficial de Instagram.

The Batman, uno de los mejores estrenos del 2022

Y es que no nos extraña. Desde que The Batman se estrenó el pasado 4 de marzo se ha convertido en un éxito de taquilla. Según The Hollywood Reporter, el filme ha recaudado un total de 128,5 millones de dólares nada más estrenarse en EE.UU. Ahora lleva más de 248 millones en todo el mundo. Asimismo, está siendo considerada como uno de los mejores estrenos del año, después de Spider-Man: No Way Home (2021).

Está claro que la interpretación de Robert Pattinson como Batman y Zoe Kravitz como Catwoman está siendo aclamada por millones de espectadores de todo el mundo. Por eso, no iba a faltar la felicitación de Taylor, una gran amiga de Zoe desde hace varios años. Incluso, Taylor ayudó a Kravitz en una sesión de fotos para el The New York Times Magazine sobre el distanciamiento social a causa de la pandemia.

Sin duda, el apoyo de las amistades es fundamental en nuestro día a día y aquí Taylor Swift lo ha demostrado a la perfección. Y a ti, ¿qué te ha parecido Robert Pattinson y Zoe Kravitz? ¿Has visto la película?