Courteney Cox reflexiona sobre su cameo con Bruce Springsteen: “Fue patético”

Hay interpretaciones que marcan la carrera de los actores. En el caso de Courteney Cox, se hizo mundialmente conocida a partir de 1994, cuando todos la conocimos por su papel de Monica Geller en la sitcom por antonomasia: Friends. Sin embargo, la actriz ya había comenzado a actuar antes de esa serie, y una de sus primeras apariciones fue en un contexto diferente. Courteney Cox apareció bailando en el vídeo Dancing in the Dark de Bruce Springsteen.

El clip se publicó en 1984, y fue dirigido por el prestigioso cineasta Brian de Palma, solo un año después de estrenar Scarface, una de sus grandes películas protagonizada por Al Pacino y Michelle Pfeiffer. Ganó un premio en los MTV Video Music Awars, y convirtió a Cox en un icono de la década de los ochenta.

Han pasado ya 38 años de ese momento, y la actriz ahora reflexiona sobre ese cameo que tanta notoriedad le dio. Lo ha hecho radio SiriusXM, donde ha recordado lo nerviosa que estaba al enfrentarse a ese momento. "Bruce Springsteen es tan increíble... Dios, es tan increíble. Me encanta esa canción", dijo Cox en la entrevista. "Me da un poco de vergüenza porque siento que cuando veo el vídeo, cuando lo veo... quiero decir, Dios. ¿Has visto mi baile? Fue patético. No soy una mala bailarina, pero fue horrible. Estaba tan nerviosa".

Courteney Cox Remembers Her Audition for Bruce Springsteen’s Music Video

Sobre su audición, añadió: "Pensé que estaba en el lugar equivocado. Me dije: 'No sé qué están haciendo, pero no puedo ni doblar la pierna. Esto es todo'. Entré en el despacho de Brian De Palma. Puso la música y dijo: 'Bueno, baila'. Y pensé: '¿Ahora mismo? ¿Aquí? ¿Delante de ti? ¿Sólo nosotros dos? Creo que por eso lo conseguí, porque estaba como "¡bien!". Creo que eso es lo que querían, una fan que no pudiera creerlo", añadió.

Además de la actuación de la actriz, se contrataron 200 extras que bailaban ordenadamente para que los protagonistas pudieran lucirse convenientemente. A partir de ese momento, Springsteen decidió que extendería la idea a sus directos, y en el resto de la gira que estaba realizando, subía al escenario a una de las asistentes cuando interpretaba la canción.

Courteney cobró 350 dólares por esta interpretación, pero fue vista por millones de personas y consiguió ese empujón a su carrera que necesitaba. Diez años después de su estreno, entró a formar parte de la comedia más exitosa de toda una generación, además de otros papeles en cine, como la saga de terror Scream.