‘River deep - Mountain high’, la canción con la que Tina Turner “escapó” del yugo de su maltratador

"Tuve que cantarla 500.000 veces. Estaba empapada en sudor. Tuve que quitarme la camiseta y quedarme en sujetador”, recordaba Tina Turner de las sesiones de grabación de River deep - Mountain high. Pero todo ese esfuerzo mereció la pena. Porque en una época tan difícil de su vida, cuando su existencia "era una sucesión de calvarios" y sufría el maltrato de su marido, fue con esa canción con la que sintió liberada “y preparada para cantar por mí misma". El productor del tema, Phil Spector, "obligó" a Ike Turner a permanecer fuera del estudio, previo pago de 20.000 dólares. Esta es la historia de “una canción perfecta de principio a fin”, el tema con el que Anna Mae Bullock “escapó” del yugo de su agresor.

Tina Turner, durante una actuación musical para la televisión en 1966. / David Redfern/Redferns

“Una interminable sucesión de calvarios”

El 7 Marzo de 1966, cuando Anna Mae Bullock entró en el estudio Gold Star Studios de Los Ángeles para grabar River deep - Mountain high, vivía un auténtico suplicio. Desde 1960, cuando había comenzado una relación artística con Ike Turner (su primer single fue A fool in love) que dos años después terminó en boda, sus días eran “una interminable sucesión de calvarios. Me cambió el nombre de Anna Mae Bullock por el de Tina Turner al principio de nuestra relación, a pesar de mis protestas”, explicaba la artista en su biografía La felicidad nace de ti.

Sufría maltrato físico y psicológico: “Los labios rotos, los ojos morados, las articulaciones dislocadas y la tortura psicológica se convirtieron en parte de mi día a día”. Y todo agudizado con celos profesionales por parte del ya fallecido Izear Luster Turner. “Esa presión intensificó las inseguridades de Ike y aumentó su consumo de drogas, con lo cual sus accesos violentos se hicieron más frecuentes”.

Solo había un problema: Ike Turner

Si bien el ritmo de actuaciones de Ike & Tina Turner era frenético (hacían hasta cuatro conciertos diarios), su puesta en escena era incomparable, incendiaria. Aunque no eran los mejores compositores, tenían el talento natural de hacer suya cualquier canción. Y Phil Spector lo comprobó en primera persona cuando fue a ver un show de la pareja en un club de Sunset Strip, en Los Ángeles. Pero con quien realmente se quedó impresionado el famoso productor, fue con Tina Turner. Se dio cuenta de que podría lidiar con todo lo que se le pusiera por delante. Su voz tenía alma y pureza, podría encajar perfectamente en sus temas. Quería grabar con ella, utilizar su popular técnica de producción Wall of Sound o Muro de sonido.

Solo había un problema. Y ese problema era el marido de Tina, Ike. Tenía controlada a Tina con vara de hierro y era un compositor, productor y guitarrista, que llevaba en el negocio de la música más tiempo que el propio Spector. No iba a ser una presa fácil. Era improbable que permitiera que Tina trabajara por su cuenta. ¿Qué hacer?.

Phil Spector estableció por contrato que a Ike Turner se le pagarían 20.000 dólares por adelantado si permanecía fuera del estudio de grabación mientras Tina grababa

El contrato más inusual de la historia

A Spector se le ocurrió redactar uno de los contratos más inusuales en la historia de la música. Aunque fichó a ambos para su sello, Phillies, incorporó una cláusula en la que establecía que a Ike Turner se le pagarían 20.000 dólares por adelantado… si permanecía fuera del estudio de grabación mientras Tina grababa. Cualquier disco que se hiciera, sería publicado como un lanzamiento de Ike & Tina Turner. Spector era plenamente consciente del temperamento de Ike y de su necesidad de interferir en el proceso de grabación. Esta era la manera que encontró de evitarlo: diciéndole que se fuera a dar un paseo. Al mismo tiempo seguía manteniendo el control del proyecto.

Ni que decir tiene que Ike, después de darle algunas vueltas, accedió: el mayor productor del mundo quería trabajar con su mujer y él se mantendría en los créditos también. ¿Qué había que perder?.

Aunque Ike Turner no contribuyó en nada, el single salió publicado con el nombre del dúo: Ike & Tina Turner

"Tuve que cantarla 500.000 veces”

Co-escrita por el propio Phil Spector, además de por Jeff Barry y Ellie Greenwich (ex marido y mujer), en la grabación de River deep - Mountain high participaron 21 vocalistas haciendo coros y 21 músicos de sesión (The Wrecking Crew) entre los que figuraban Leon Russell (teclados), Glen Campbell (guitarra), y Hal Blaine (batería). Después de varios ensayos, el 7 de Marzo de 1966, Tina Turner llegó sola a los estudios californianos.

Tina Turner posa para una fotografía en 1996. / Michel Linssen/Redferns

Phil Spector, que utilizó su innovadora técnica Wall of Sound, era conocido por su perfeccionismo en el estudio (y por exprimir al máximo a su equipo). Hicieron falta dos sesiones. Durante horas, Tina cantó el tema una y otra vez. Ella misma lo recordaba: "Tuve que cantarla 500.000 veces. Estaba empapada en sudor. Tuve que quitarme la camiseta y quedarme en sujetador para cantar”. Por fin, Phil tuvo la toma perfecta. Estaba satisfecho. Tina lo había dado todo.

“Con esta canción abrí los ojos”

River deep - Mountain high supuso un momento decisivo para Tina Turner. Marcó un punto de inflexión profesional y personalmente. Con esa canción, encontró su voz como solista. Era la primera vez que grababa en libertad, sin opresión: “En esos años tan difíciles de mi vida, grabar esta canción me abrió los ojos a otras posibilidades. Me sentí liberada, emocionada, preparada para el reto de cantar por mí misma. River Deep – Mountain high me introdujo en el camino que quería tomar”.

“Una grabación perfecta desde el principio hasta el final”

Aunque Ike Turner no contribuyó en nada, el single salió publicado con el nombre del dúo: Ike & Tina Turner. Tal y como estaba firmado. Cuando se publicó, en Mayo de 1966, no logró demasiada repercusión. En Estados Unidos, la ‘obra maestra’ fue un fracaso que afecto mucho a Spector. Él sabía que era un buen disco. No lo entendía. Ike Turner sí parecía saberlo: él y Tina eran artistas negros, cantaban R&B. Y River Deep – Mountain high “no es un disco negro”, decía. El tema se incluyó en un álbum, llamado igual, con el que tampoco pasó nada.

No obstante, en otros países como España, el single sí triunfó. Sin ir más lejos, el 17 de Diciembre de 1966, se convirtió en el primer y único nº1 en LOS40 de Ike & Tina Turner.

Hoy es un clásico que se recuerda como una de las grandes canciones pop hechas jamás. El propio Spector confesó que era su producción favorita de todas las que hizo a lo largo de su carrera, y según George Harrison, es “una grabación perfecta desde el principio hasta el final”. Quizá lo más importante de River Deep – Mountain high sea lo que supuso para Tina Turner: su liberación.