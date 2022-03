Camila Cabello revela las razones de su ruptura con Shawn Mendes y cuenta cómo la terapia le ha ayudado mucho

Camila Cabello vuelve a ser noticia. Pero esta vez sobre uno de los temas que dejó a millones de fans boquiabiertos: su ruptura amorosa con Shawn Mendes. Así es. El pasado 4 de marzo, la cantante ha revelado a Zane Lowe las razones por las que rompió con su compañero de Señorita en una entrevista para Apple Music 1.

El 18 de noviembre de 2021, la pareja comunicó por redes sociales que "por mutuo acuerdo" su noviazgo se rompía. Esto pilló a todo los fans de todo el mundo por sorpresa hasta el punto de que ese día se convirtió en uno de los días más tristes del año. Y es que no es para menos. Shawn y Camila se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de la industria y una de las más queridas.

Desde que iniciaron una relación en 2019, tras conocerse en la producción de su colaboración Señorita, la pareja de artistas siempre compartía su felicidad con el resto a través de publicaciones en redes sociales. Pero ese momento feliz llegó a su fin el año pasado. Así es como empezaron a circular un montón de teorías sobre cuáles podrían haber sido los motivos principales de la ruptura.

Bam Bam, inspirada en su ruptura con Shawn Mendes

Y no ha sido hasta ahora que Cabello ha decidido hablar abiertamente. "Mis prioridades han fluctuado y mi enfoque ha cambiado a lo largo de mi vida. Esos años en los que estuvimos saliendo, incluso mientras escribía este álbum, e incluso ahora, supongo, mi enfoque es: ¿Cómo puedo ser una persona completa?", dice la intérprete de Bam Bam. Aquí la artista, de origen cubano, decide sincerarse y explica que Bam Bam, su nueva canción junto con Ed Sheeran, está inspirada en su ruptura.

"Este álbum fue literalmente una herramienta para convertirme en una persona más completa y adquirir intimidad con mis colaboradores. Esa era mi intención número uno, ni siquiera era, '¿cómo hago el mejor disco y la mejor música?' ", explica Cabello. "Porque para mí, amo a Shawn. Y siento que literalmente no hay nada más que amor por él. Y esta canción es principalmente es: 'Está bien. ¿Cómo hago una canción que muestre los ciclos del amor y la vida...' Sea lo que sea que esté pasando en tu vida, ya sea una ruptura o un divorcio, o como dijiste, la ruptura de un amigo, o simplemente has pasado por algo que es realmente una mierda. Con suerte, esto puede hacerte decir: 'Ahora es así'", añade la cantante.

"La terapia ayudó mucho"

"Siento que por fin estoy en un punto en el que he vivido experiencias, he ido a terapia, he trabajado muchísimo y ahora he conseguido estar bien. No necesito que las cosas sean perfectas para disfrutar mi vida. Eso es de lo que trata esta canción y casi todo el resto del álbum", ha expresado. Es más, si escuchamos bien el inicio de Bam Bam vemos cómo hace una directa a Shawn: "Dijiste que odiabas el océano, pero ahora estás surfeando. Dije que te amaría de por vida, pero acabo de vender nuestra casa".

"Mientras estuvimos juntos simplemente pensaba: ‘¿Cómo puedo vivir una vida feliz y estar en una relación sana?’ La terapia ayudó mucho. Mi enfoque ha cambiado desde entonces. Creo que a medida que envejeces, las prioridades cambian", ha manifestado la artista. "Y siento que ha sido así para los dos. Ambos empezamos a salir siendo muy jóvenes, en realidad solo estábamos aprendiendo a ser adultos. Y eso a veces significa que tu carrera no tiene por qué ser tu prioridad principal", ha añadido.

Sin duda, Camila Cabello se ha visto muy madura durante sus declaraciones y también ha aprovechado para lanzar un consejo sobre el desamor que le dio su madre para estas experiencias: "Hay algo que mi madre siempre me ha dicho. Aún recuerdo las dos primeras veces que me rompieron el corazón, y estuve devastada. Mi madre siempre me decía: ‘Estás rota ahora, y lo volverás a estar la próxima vez que ocurra’. Crees que nunca volverás a experimentar algo parecido, pero la vida te demuestra que estás equivocado una y otra vez. Nunca sabes lo que hay a la vuelta de la esquina para ti. Y mi madre me ha querido transmitir literalmente esto: ‘Así es la vida' ".