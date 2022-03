Camila Cabello confirma el lanzamiento del disco 'Familia' el próximo 8 de abril

Llevamos oyendo hablar de Familia desde mediados del pasado 2021. Casi desde el estreno de la maravillosa Don't go yet, Camila Cabello desveló a todo el mundo que su intención era la de publicar un nuevo disco de estudio repleto de canciones con sonidos que le recordaran sus vínculos familiares y con letras que hablaran de las cosas que pasan en su vida.

El recibimiento de muchos de los hits que la cubana ya ha presentado de este elepé no ha podido ser mejor. A Don't go yet le han seguido otros títulos como La buena vida (Not my life), Oh Na Na (con Myke Towers y Tainy) y la más reciente Bam Bam con Ed Sheeran.

Pero aún faltan muchas más por recibir. Y no tendremos que esperar demasiado. Camila Cabello aprovechaba el estreno del videoclip junto al solista inglés para confirmar que su nuevo disco de estudio verá la luz el próximo 8 de abril. Será entonces cuando reivindique sus orígenes, sus raíces y mucho más en un proyecto de lo más ilusionante para ella.

"Hay otras canciones en el disco que son solo en español y que tienen un sonido completamente diferente. Quien yo soy como artista y como persona es algo que siempre está cambiando. Creo que en esta sociedad donde todo está enfocado en el individuo, y el éxito del individuo, se experimenta más felicidad cuando estás con otra gente; ese es el mensaje del disco" confesó Camila durante una entrevista con LOS40.

La cubana no puede estar más orgullosa de sus orígenes y eso quedará demostrado en Familia. Un disco con mucho sabor latino (probablemente más que ninguno de sus anteriores trabajos) y del que falta por confirmarse de manera oficial el listado definitivo de canciones.

2 facts: it’s my birthday and this album is my whole fucking heart.



FAMILIA. Out April 8. https://t.co/3JhxdwADrG pic.twitter.com/eU8XTPHOGE — camila (@Camila_Cabello) March 3, 2022

De momento se ha especulado mucho sobre la existencia de títulos como Familia, Celia, Quiet, Boys dont cry, No doubt o Everyone at this party además de supuestas colaboraciones junto a Yotuel (Lola), María Becerra (Hasta los dientes) y Willow (Psychofreak). Todas ellas además de las ya citadas darían forma a este nuevo trabajo que se pondrá a la venta el 8 de abril.

"Este álbum es todo mi put* corazón. Familia sale el 8 de abril de 2022" posteó en sus redes sociales Camila Cabello. Para la ocasión, Camila ha contado con la producción de Edgar Barrera, Cheche Alera y Ricky Reed en varios de sus temas. Habrá que esperar para confirmar si son los productores del disco o hay varios involucrados en esta grabación que llegará dentro de un mes.