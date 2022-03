Frases de canciones que bien pueden ser lemas feministas este 8M, Día de la Mujer

El 8 de marzo se celebra en todo el mundo el día Internacional de la Mujer. Una jornada en la que se reivindica la igualdad entre hombres y mujeres porque vivir en el año 2022 no es sinónimo que igualdad entre ambos sexos.La música ha sido muy reivindicativa a favor de la igualdad y muchas canciones pueden ser consideradas lemas feministas con los que celebrar este Día de la Mujer

La liberación de una mujer tras una relación tóxica. Se ha convertido en uno de los temas más conocidos y que mejor representan el movimiento feminista actual. "Pero dibujé una puerta violeta en la pared. Y al entrar me liberé. Como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aqu.í Corrí, grité, reí Sé lo que no quiero. Ahora estoy a salvo".

Reivindica la belleza del cuerpo femenino sea como sea, y la maternidad. Con la letra del tema que quedó segundo en el Benidorm Fest Bandini hace una crítica a la sociedad que sólo admite un tipo de pecho, “no sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas”, y realza el papel y la importancia de los cuidados “sin ellas no habría humanidad ni habría belleza”.

Con la letra de esta canción se anima a las mujeres a frenar ciertos comportamientos. Así Beyoncé canta: "Some of them men think they freak this like we do (Algunos chicos creen que lo hacen mejor que nosotras) But no they don’t (Pero no, no es así) Make your cheques, come at they neck, (Firman sus cheques, suben al cuello) Disrespect us, no they won’t (Nos faltan el respeto, no lo harán más)".

Un himno electro latino de la canaria ex concursante de OT con un estribillo que confirma el famoso dicho “mejor sola que mal acompañada”. La letra de la canción dice: "Hola, mira que bien me va sola. Nadie a mi me controla. Y aunque me lo pidas ya no te doy ni la hora".

“Una llamada perdida, fácil se olvida, tú puedes seguir seguir rogándome, tú puedes seguir seguir mintiéndome, no voy a seguir seguir creyéndote. Cierra la puerta, vas a salida y aunque la verdad yo nunca te esperé, yo ya he estado sola y sola yo estoy bien, no necesito a nadie.”. Aitana hace un canto al empoderamiento femenino, una bandera del feminismo.

“Soy mujer no pertenezco a nadie... Y aún sigo aquí, dispuesta a levantarme. Puedo ser quien quiera imaginarme”. Un himno de la finalista de OT (2017) para dar fuerza a todas las mujeres, para seguir luchando por su independencia y libertad.

Las tres mujeres que componen el grupo cantan un lema para tener fuerza a vivir como una quiere, sin complejos y sin miedo a la opinión de los demás “Y si nadie me acompaña, bailo sola... Sin miedo llega hasta el final” .

Una de las mujeres más importantes del movimiento urbano cantó: ¿Dónde están mis gitanas, solo ellas saben lo que se cuece aquí”, para un feminismo para todas.

“Hoy vas a ser la mujer que te de la gana de ser” se convirtió en 2004 en uno de los grandes hits feministas, una mujer que quería dejar claro que cada una debe ser quien quiera y no dejarse amedrentar por lo que los demás opinen.

"No he abandonado He visto que me apuntaban y no me he quitado Tengo un ángel que me cuida en la madrugada. Dijo que no me detenga y que sea brava No me rindo por nada". La cantante argentina sorprendió a sus fans con este tema ya que supuso un punto de inflexión.

Con este tema Taylor crítica la posición de los hombres y se pregunta que pasaría si ella fuera hombre, con una pregunta fundamental y aún pertinente ¿sería más fácil su carrera de artista? En el video Taylor se “convierte” por 24 horas en un hombre. Así lo cuenta Swift: "No habría un más líder intrépido. I'd be a fearless leader Yo sería un tipo alfa I'd be an alpha type Cuando todos te creen When everyone believes ya ¿Como es eso? What's that like? Estoy tan harto de correr tan rápido como puedo I'm so sick of running as fast as I can".

Un tema potente y feminista, que recoge un sentimiento muy común y poco cantado: la sensación de volver sola a casa. "t’s second nature to walk home Before the sun goes down. And put your keys between your knuckles. When there’s boys around Isn’t it funny how we laugh it off to hide our fear When there’s nothing funny here?".

Las dos artistas han unido sus voces para cantar al empoderamiento a la mujer. Con frases como "Y me voy solita Mejor no vengas a la cita Si vas a darme una charlita Igual no soy yo quien la necesita". Quieren dejar claro que no necesitan a nadie en sus vidas si no va a sumar nada. Todo lo que reste ¡fuera!

No hay dudas con esta canción. "Hay que aportar a vivir en libertad, sin ataduras. Baby, yo soy free. Estoy lista para mí. Voy como quiero ir. Estoy mejor sin ti. Me gusta todo".

