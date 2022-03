La campaña del Ministerio de Igualdad para el 8M suena a Rigoberta Bandini: “In Spain we call it Igualdad”

Rigoberta Bandini se ha convertido en una de las artistas con mayor proyección de nuestro país. La cantante llevaba tiempo armando un importante proyecto musical y ha terminado de dar el petardazo gracias a su participación en el Benidorm Fest con Ay Mamá, una canción que ya forma parte del imaginario colectivo.

Este himno reivindica la belleza del cuerpo femenino y el poder de las mujeres y ha conseguido que Rigobera Bandini se alce públicamente como una nueva representante del movimiento feminista. Tanto es así que el Ministerio de Igualdad, el departamento que lidera Irene Montero, se ha fijado en ella para la campaña de este año del Día Internacional de la Mujer.

🎶 In Spain #WeCallItIgualdad



Este #8M celebramos que, gracias al feminismo, nuestro país es un país mejor. Las conquistas de la lucha de las mujeres hacen la vida más fácil a todas las personas, también a los hombres.



El feminismo es para ti también 💜 pic.twitter.com/Qu5QCIRdAH — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) March 4, 2022

"In Spain we call it Igualdad" es el claim que lleva la campaña de este 8 de marzo que se inspira en el popular tema In Spain We Call It Soledad. La canción tiene una estructura parecida, pero cuenta con otros mensajes relacionados con el Día Internacional de la Mujer.

"In Spain we say sí es sí". "In Spain we say poderosas". "In Spain we call it Igualdad". Estos son algunos de los versos que canta la artista Carlotta Cosials en un vídeo donde podemos ver a mujeres en diferentes situaciones de la vida. Y es que, tal y como recalca el anuncio en el final, hay muchas formas de celebrar el feminismo: "En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo, y un día para celebrarlo".

Videoclip oficial de 'In Spain We Call It Soledad'

La campaña del Ministerio de Igualdad está siendo muy bien recibida en redes sociales y seguro que la propia Rigoberta Bandini estará encantada de la vida con esta iniciativa que se ha inspirado en su música para llevarse a cabo.