Abraham Mateo: “Ana Mena es una artista increíble y se merece todo lo que le está pasando”

Abraham Mateo ha estado estos últimos años más centrado en componer para otros artistas que en componer para él mismo. El artista, sin embargo, ha fijado este 2022 como el año de su comeback más rompedor. Regresa con Vamos que nos vamos, un tema que avanza un importante cambio de tendencia en su proyecto como artista global. Sobre lo que viene y otros temas de interés ha hablado con Tony Aguilar en LOS40 Global Show.

En su mejor momento

"Estoy en un buen momento de mi vida. Creativamente estoy en el mejor momento. No paro de componer. Estoy en el estudio haciendo unos temas increíbles. Estoy todo el día currando, que es lo que me pide el cuerpo ahora mismo. De verdad, que los temas son muy buenos y lo mejor de todo es que tengo el plan en mi cabeza de cómo quiero lanzar las canciones. Este año voy a sacar mucho contenido".

Canciones "de verdad" e influencia electrónica

"Me siento muy a gusto con las canciones que voy a sacar. Tanto con Vamos que nos vamos como con las otras que vienen siento que estoy haciendo algo muy de verdad, muy melódico y muy ochentero. Venimos del reggaetón y el urbano, pero siento que viene una influencia muy grande de música electrónica y ahí los europeos vamos a jugar con un poco de ventaja. Tengo mi carpeta de sonido preparada porque este momento lo tenemos que aprovechar".

El fichaje de L-Gante

"Vamos que nos vamos es una canción que llevaba hecha desde 2018. La compuse hace cuatro años y es muy parecida a la demo. Me sorprende que sigue sonando con la misma frescura que hace cuatro años. Vamos que nos vamos causa un impacto en la gente y desde que la hice sabía que el momento iba a venir, pero cuando descubrí a L-Gante con Bizarrap supe que él la podía liar en esta canción. Le mandé un mensaje, le invité a mi estudio y le flipó. Escribió su verso en dos minutos y lo grabó de una toma. Y luego está Omar Montes que es como mi hermano".

Videoclip oficial de 'Vamos que nos vamos'

Producir para los demás o para él

"Cuando me siento a componer solo ya sé que son para mí, pero muchas veces me ha pasado que estoy en una sesión de composición para otro artista, sale un temazo y digo: 'guau, me lo quiero para mí'. Pero ahí no puedes hacer nada. Me gusta escribir solo en el estudio y las canciones que vienen han salido así".

El éxito de Ana Mena

"Ayer justo nos escribimos Ana Mena y yo. Iba a salir con unos amigos y le dije que se viniera para recordar viejos tiempos en Isla Mágica (Risas). Nos conocemos desde que éramos pequeños y me alegro mucho de lo que le está pasando. Es una artista increíble y se lo merece".

