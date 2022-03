Enseña tus lunares y el Maestro Joao te dirá cómo eres

El Maestro Joao es experto en muchas cosas, entre ellas en olores. Hoy, nada más entrar al estudio de Anda Ya, y tras la reacción y comentarios que han hecho nuestros presentadores, Dani Moreno “El Gallo” y Cristina Boscá sobre el olor tan agradable que desprende al entrar en los sitios; el maestro ha explicado, sin entrar en detalle y dejándonos con la intriga, que los olores también son muy importantes, incluso para acontecimientos importantes, como las entrevistas de trabajo. El tema queda abierto para otro día.

Sin embargo, lo que el maestro ha venido a hacer a Anda Ya es escuchar y dar respuesta a nuestros andayeros, como a un oyente de Toledo que nos cuenta que hace más de cuatro años que no encuentra pareja. Cree que la madre de su ex dejó un muñeco de hilo debajo de la almohada y esto puede estar cortando sus caminos. Para estos casos, Joao aconseja poner un platito con sal y vinagre debajo de la cama o dentro del canapé durante siete días y luego lo tire fuera de su casa, pero recuerda que hay que tener cuidado y no olvidarlo, porque hay mascotas a las que les encanta comerlo.

Anda Ya - Haz que el amor vuelva a tu vida con este ritual del Maestro Joao

Aunque, teníamos muchas ganas de preguntarle por la lectura de lunares. Te sorprenderá saber que los egipcios ya se pintaban lunares o tapaban los que no les interesaban porque, según cómo sean y dónde están, dan pistas sobre tu personalidad o tu forma de ser. Por ejemplo, un lunar cerca de la boca, es diferente en mujeres y hombres. En mujeres que lo tienen en la parte superior, denotan atrevimiento. Además, un lunar en el canalillo, significa que será viuda en algún momento. También nos advierte de que pintarlos no sirve para nada más que hacer bonito. Después, el maestro ha pedido a todos los andayeros que manden fotos de sus lunares, ya que el lugar donde estén puede dar mucha información sobre la persona.

Cris se ha arrepentido de contar que tiene uno en el trasero después de escuchar el análisis de Joao; que le asegura que significa que dentro de unos 7 o 10 años vivirá un cambio radical en su vida, ya que el lugar en el que lo tieneindica inestabilidad.

Anda Ya - El Maestro Joao analiza el significado de tus lunares

Así que ya sabes, volvemos a abrir nuestro WhatsApp, el 616529899. El Maestro Joao está deseando escuchar y analizar vuestros sueños y lunares.

