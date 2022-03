Ibai Llanos deja clara su postura ante los NFT y a muchos les sorprende

Gerard Piqué e Ibai Llanos han formado una buena asociación no solo personal sino también profesional, pero han dejado claro que no siempre piensan igual, aunque, eso sí, se respetan y entienden que cada uno piense a su manera.

Buena prueba es su diferencia de opinión respecto a los NFT, esas siglas que tanto escuchamos hablar tanto y que no todo el mundo acaba de entender lo que es, el twitcher incluido. De ahí que haya rechazado ofertas millonarias por esta cuestión.

Nos enteramos gracias a la entrevista que concedió a Jordi Wild en su canal de youtube. Durante su charla supimos varias cosas sobre él como que no quiere opinar sobre la guerra de Rusia y Ucrania porque no es un experto y su oposición a los NFT.

Postura clara

Muchos podrían pensar que él sería defensor de estos certificados que prueban la autenticidad de una posesión digital que no pertenece a nadie más por su condición de streamer y su vinculación con el mundo online, pero no es así.

Todo salió cuando Wild expuso que el canadiense xQc había rechazo un millón de dólares por siete minutos de trabajo en el que tenía que mencionar en uno de sus directos en Twitch un negocio de NFTs y escribir tres tuits en su cuenta personal. No lo acababa de ver claro.

"Si algún día alguien me lo consigue explicar y lo entiendo, puede que cambie de opinión, pero a día de hoy...", admitía Ibai que confesó que él también ha rechazado una propuesta de este tipo que le hicieron a KOI, el equipo de eSports que fundó a finales del año pasado junto a Gerard Piqué.

Diferentes opiniones

Ahí se dio cuenta de que él y su socio tenían posiciones distintas respecto a este tema. "Gerard estaba más en la parte del sí, pero al final cuando tienes una empresa 50/50 y uno es sí y el otro es no, siempre se tiende a respetar el no", explicaba.

"Piqué respeta mucho mis decisiones en base a lo que me siento cómodo, porque soy la parte un poco más activa. Y esto fue cuando empezamos el proyecto en octubre/noviembre que, claro, cuando la oferta es real la gente tiene que entender que te tiembla la mano", añadió.

No todos piensan como Ibai, de hecho, durante la charla sacaron a relucir el nombre de Willyrex que es partidario de este nuevo negocio virtual. "Soy bastante ignorante en el tema. No me acaban de gustar los NFT porque es un tema que no acabo de comprender, no acabo de saber cómo funcionan y no acabo de verle la utilidad más allá de gente intentando generar más dinero y punto. No me acabo de creer la parte del arte, de los diseñadores", intentaba explicar Ibai.

Una pequeña parte de una larga entrevista en la que ha dado su punto de vista de muchos temas.