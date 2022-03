Anabel Pantoja se abre en canal en 'La Cápsula', el nuevo espacio de 'Sálvame' para recuperar audiencia

En los últimos meses hemos asistido a una serie de cambios dentro de Sálvame en su intento de recuperar una audiencia que cada vez parece estar menos interesada por el programa del corazón. Tras el regreso de Anabel Pantoja y Terelu Campos, que se ponía al frente del magazine durante su primera hora junto a María Patiño en el espacio rebautizado como Sálvame Lemon Tea, ahora un nuevo cambio se presenta con la introducción de La cápsula.

Heredera del espíritu de La Caja Deluxe del que éramos testigos hace unos años, este nuevo espacio en el que los colaboradores se introducirán para enfrentarse a imágenes y documentos sonoros que forman parte de su vida llegaba tras unas bajas cifras de audiencia obtenidas durante la semana pasada, cuando el Lemon Tea era sustituido durante tres días seguidos por la emisión de Pasión de Gavilanes.

La primera en enfrentarse a esta experiencia era Anabel Pantoja, que al comienzo del programa del 7 de marzo se mostraba reacia a vivir esta experiencia, al estar atravesando una situación personal complicada tras la separación de Omar Sánchez y el ingreso hospitalario de su padre: "A mí no me apetece ahora mismo ni llorar ni sacar nada, porque bastante tengo. Pero bueno, no pasa nada".

Su relación con Omar

Una vez entrada la tarde y con Jorge Javier Vázquez al frente de Sálvame Naranja, Anabel se introducía en la cápsula para hacer frente a algunas imágenes y cuestiones de su vida, abordando su relación con Isabel Pantoja y Omar Sánchez, con el que ha compartido cuatro años de su vida y del que se separaba a principios de año tras cuatro meses de matrimonio.

La sevillana se derrumbaba desde el principio, cuando la música de Manuel Carrasco acompañaba imágenes de la pareja, y lograba pronunciar palabra ante las preguntas del presentador, que locutaba desde el plató de Sálvame. "He sido súper feliz" reconocía "fue una persona que no voy a poder quitarme nunca de mi vida, es el único que me me quiere, que me cuida, que está pendiente de mí y me dio esa salida tan bonita, descubrir ese paraíso de su mano".

La sobrina de Isabel Pantoja reconocía, además, que el punto de inflexión en su relación había sido la participación de Omar en Supervivientes, un momento en el que su relación cambió a pesar de que los dos intentasen tirar para adelante. Además, reconocía todo el apoyo que recibía de "su negro" cuando vivía una situación laboral en Sálvame: "A mí me salvó de estar aquí".

Por otro lado, al enfrentarse a las imágenes de su boda confesaba que "Él no se merecía que yo no estuviera al 100%", aunque explicaba que ese día no se imaginaba que su relación fuese a terminar.

Sea como sea, tendremos que esperar algunos días para conocer si finalmente el espacio de la cúpula ha llegado para quedarse, ya que las audiencias del lunes marcaban un discreto 11,7.