Ben Stiller confesó en ‘El Hormiguero’ la razón de que le despidieran cuando era camarero

El Hormiguero tuvo como invitados de la noche de este lunes, a Ben Stiller y Adam Scott que entraron por videollamada para presentar su nueva serie Separación, que ya se puede ver en Apple TV+.

Ambos intérpretes explicaron que la producción narra la historia de un equipo de empleados de una empresa que decide someterse a un experimento para separar sus recuerdos. Estos, se dividirán en su vida antes del trabajo y en su vida laboral.

La idea surgió de un guionista que no trabajaba de ello, y que estaba como mozo de almacén. Al odiar su trabajo siempre soñaba con poder desconectar de él cuando salía por la puerta.

Algo que le preguntó Pablo Motos a Stiller. El actor, que con solo 8 años ya tuvo su primer papel, recordó que también había estado trabajando de camarero cuando joven, pero que antes de marcharse le despidieron a él:

"Cuando limpiaba las mesas me interesaba escuchar las conversaciones de la gente cuando servía, porque iba mucha gente famosa, era en Nueva York. Fui a cambiar un cenicero varias veces y me quedaba escuchando por lo que alguien se quejaría al jefe y me despidieron", dijo entre risas.

Así, el intérprete también tuvo una época en la que prefería olvidarse de lo que hacía durante su trabajo.