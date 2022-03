‘Sálvame’ hace sus apuestas y elige a los concursantes para ‘Supervivientes 2022’

El estreno de la nueva edición de Supervivientes está cada vez más cerca y han empezado a salir las primeras quinielas con los famosos que a muchos les gustaría ver pasando penurias en Honduras. Tanto medios de comunicación como usuarios de las redes sociales ya han hecho sus cábalas, y Sálvame no se ha quedado atrás.

El programa de Telecinco ha empezado a cebar Supervivientes 2022 hablando del casting de esta temporada. No hay nada cerrado. De hecho, muchos nombres solo están siendo tanteados por la cadena con sede en Fuencarral. Sin embargo, María Patiño y Terelu Campos han desvelado qué famosos tienen muchas papeletas para dar el gran salto desde el helicóptero.

Los favoritos para 'Supervivientes 2022'

Para Sálvame, Marta Riesco y Manuel Bedmar podrían fichar por Supervivientes y sería una apuesta segura teniendo en cuenta que ahora mismo son personajes de máxima actualidad en la órbita Mediaset. Además, ambos pertenecen al mismo clan familiar. Ella es la actual pareja de Antonio David Flores y él es el novio de Rocío Flores.

Los concursantes de 'SV 2022', según 'Sálvame'

Desde el programa estrella de Telecinco también han echado mano de su cantera. Siempre hay algún colaborador de Sálvame en Supervivientes y para este año hay varios tertulianos que podrían atreverse a dar el 'sí, quiero' a esta aventura. ¿Quiénes tienen más posibilidades? Pues Kiko Matamoros, Carmen Alcayde, Laura Fa, Antonio Montero y Carmen Borrego.

María Patiño y Terelu se mojan

Las presentadoras de Sálvame Lemon Tea también tienen sus favoritos para Supervivientes 2022. Terelu, por ejemplo, ha querido ser realista y se ha decantado por Chayo Mohedano, Marta Riesco y Manuel Bedmar. Por su parte, María Patiño cree firmemente en la incorporación de Iñaki Urdangarín, aunque tiene otras dos preferencias, tal y como le ha confesado a su compañera.

"De los nombres que se han barajado me gustaría ver a tu hermana [Carmen Borrego] en todo su esplendor y a ti como defensora. Y me gustaría Agustín Pantoja. No me da buena energía, pero podríamos descubrir cómo es. Es un gran desconocido, pero pide un millón de euros", ha explicado la también presentadora de Socialité.