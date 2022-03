Carmen Borrego estalla contra Rafa Mora en ‘Sálvame’: “¡Vete a la mierda!”

Sálvame no se define exactamente por ser un programa tranquilo. Durante los trece años que lleva en emisión, el espacio de Telecinco ha tenido algunas de las disputas más recordadas de la televisión del siglo XXI. Y es que cuatro horas de directo todos los días dan para mucho y la tensión entre los colaboradores a veces estalla. Es lo que le ha pasado este martes, 8 de marzo, a Carmen Borrego.

La hija de María Teresa Campos es noticia esta semana debido a que su hijo va a casarse. De hecho, podría vender la exclusiva a una revista, siendo la primera vez que José María diese la cara en una publucación.

De este modo, sus compañeros y compañeras de Sálvame han querido saber más detalles sobre este enlace. Una de las preguntas que le han hecho, es si es codiciosa. “Yo no me considero codiciosa, entiendo que la gente desde fuera lo crea, pero no estoy dispuesta a hacer por dinero lo que la gente piensa que haría”, ha dicho Carmen. Además, cuando Rafa Mora le ha dicho la cantidad de exclusivas que ha hecho por dinero, Borrego ha explotado: “Mira, Rafa Mora, ¿me dejas que termine que me han preguntado a mí? Haré las exclusivas que me dé la gana. A lo mejor tienes envidia porque a ti no te las ofrecen”.

A todo esto, el ex concursante de Mujeres y Hombres y Viceversa le ha respondido lo siguiente: “Yo es que no vendería a mi familia ni discutiría ni humillaría a mi sobrina en público”. Carmen, por su parte, ha querido dejarle claro que no va conseguir que se enfrente a su sobrina.

Es entonces cuando Belén Esteban ha entrado a Sálvame desde la casa de Secret Story. La colaboradora es una de las invitadas del enlace. De este modo, Rafa le ha preguntado lo siguiente: “¿Ves normal que te inviten a una boda que todavía no se sabe ni si el novio va a querer casarse?”.

Carmen Borrego mandando a la mierda a Rafa Mora. FANTASÍA #yoveosalvame pic.twitter.com/TofjUqeuFr — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) March 8, 2022

Ha sido esta pregunta la que ha hecho que Carmen Borrego estalle contra el colaborador: “Vete a la mierda Rafa Mora. No te voy a permitir ni media más. Con la boda de mi hijo tu no juegas, ¿te queda claro?”.

Carmen, muy nerviosa, ha decidido abandonar el plató. Rafa Mora ha dicho que quizá no se había explicado bien. “Tú nunca te explicas bien, solo haces daño. Aprende a explicarte”, le ha contestado Carmen.