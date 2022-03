Britney Spears quiere ser madre otra vez: “Planeando tener bebés en Polinesia”

Parece que Britney Spears tiene muy claro qué hacer con su nueva libertad. Hemos podido verla más feliz que nunca al lado de sus seres queridos: especialmente del amor de su comprometido, Sam Asghari. Sin embargo, la princesa del pop ha lanzado un gran anuncio que se está convirtiendo en el tema del día.

El pasado 7 de marzo, la cantante ha publicado en su perfil de Instagram una serie de imágenes que muestran su viaje romántico por las islas de la Polinesia Francesa. Spears luce en topless en la playa con poses sensuales que nos demuestran que su esencia de diva sigue intacta. Ahora bien. Lo que ha llamado más la atención no ha sido sus poses veraniegas, sino el texto que acompaña a la publicación: "Planeando tener bebés en Polinesia", escribe Spears.

Eso es. Parece ser que la artista quiere tomar una decisión muy importante en su vida: quiere volver a ser madre. Actualmente, Spears es madre de dos adolescentes fruto de su matrimonio con Kevin Federline. Ahora, querrá volver a sentir nuevas emociones maternales, pero esta vez al lado de Asghari, con quien se comprometió el pasado septiembre de 2021. Y con quien se muestra feliz en redes sociales tras recuperar su libertad en noviembre de 2021.

Britney, enamorada más que nunca

¡Pero eso no es todo! Antes del gran anuncio, la intérprete de Toxic publicaba una imagen de su sofisticado anillo de compromiso, aunque de paso nos enseñaba también su manicura: "Nunca he hecho esto antes... Creo que se llama adornos de uñas. Cuando era más joven me llamaban 'señora bebé' ", escribía. Asimismo, lanzaba un gran mensaje sobre lo bueno que es sentir la autoestima alta y no preocuparte por lo que piensen los demás de ti.

Está claro que este viaje le está sirviendo para celebrar por todo lo alto las buenas cosas de la vida que le traerá este 2022. ¿Se avecina la boda? ¿Volverá a ser madre? De momento no lo sabemos con certeza, tendremos que seguir esperando para comprobarlo.