Tiësto & Karol G, Nil Moliner & Ana Mena y Manuel Carrasco agitan la lista esta semana

Un colombiano (Sebastián Yatra) ha cedido este pasado sábado el liderato en la lista a una colombiana (Karol G). Aunque bien es cierto que la reguetonera canta por primera vez en inglés junto a Tiësto en Don't be shy, número uno esta semana. Varios artistas nacionales también se han salido en el chart: Manuel Carrasco es la entrada más fuerte con Fue (#27), el trío Marlon también se estrena con De perreo (#40) y la explosiva colaboración de Nil Moliner y Ana Mena, Me quedo, se convierte en la subida más importante, al trepar nueve posiciones y quedarse en el #22. El récord de permanencia no hay quien se lo quite a Ed Sheeran con Bad habits, que lleva 36 semanas con nosotros. En la versión en vídeo del repaso de #Del40al1CocaCola podrás enterarte de cómo han quedado las 40 posiciones.