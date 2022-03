Carlota Corredera se pronuncia sobre Paz Padilla tras su despido de Telecinco

Hace solo unos días se hizo oficial el despido de Paz Padilla por no cumplir con su jornada laboral en el último Sálvame que hizo. La presentadora dio la espantada tras una fuerte discusión con Belén Esteban por las vacunas y fue en ese momento cuando la cúpula de Telecinco decidió prescindir del contrato de la humorista.

Desde entonces, los otros presentadores y colaboradores del programa de La fábrica de la tele apenas se han pronunciado sobre la salida de Paz Padilla. Esta semana, sin embargo, se celebró el concierto homenaje a Rocío Jurado en el Wizink Center de Madrid y fue la ocasión perfecta para preguntar a algunos de los que han sido compañeros de la también protagonista de La que se avecina.

No todos han hablado. Sin embargo, Carlota Corredera sí que ha querido, aunque no ha dicho nada específico sobre el motivo de su despido. "No puedo opinar sobre el despido de una compañera. Sobre todo porque no tengo ni idea de lo que ha sucedido porque no he hablado con ella", ha explicado la gallega a la revista Semana. "Empecé con ella. La primera directora que tuvo Paz fui yo. Tengo una relación muy buena con ella a pesar de todo lo que se ha dicho".

"He tenido conversaciones con ella que no tenían que ver con su situación laboral. Hemos hablado de otras cosas. En algo así, no tengo ningún problema en llamarla", ha dicho la otra reina del cortijo. "El otro día pensé 'tengo que llamarla', pero no encuentras el momento. Es una curranta y es una nueva etapa para ella. Me quedo con mil momentos que he vivido con ella en Sálvame".

La vida de Paz Padilla más allá de 'Sálvame'

Paz Padilla tampoco se ha pronunciado sobre su despido de Sálvame. Eso sí, la cómica continúa muy activa en redes sociales y ha iniciado el que seguramente sea el proyecto más personal de su carrera: una película sobre su propia vida. De hecho, ya se están buscando actrices para dar vida al que está considerado como uno de los personajes más mediáticos de la pequeña pantalla.