Rocío Carrasco brilla con un discurso dedicado a Rocío Jurado

En el 8M, el Día Internacional de la Mujer, el Wizink Center de Madrid recibió a un montón de artistas para cantar por Rocío Jurado en un concierto benéfico organizado por Rocío Carrasco un año después de que su serie documental, Rocío. Contar la verdad para seguir viva, traspasase la pantalla y consiguiera calar hondo en la opinión pública.

Rigoberta Bandini, Tanxugueiras, Ana Guerra, Ruth Lorenzo y otras reconocidas cantantes se subieron al imponente escenario del Wizink para interpretar algunos de los temas más populares de La más Grande. Pero también estuvieron amigas y caras conocidas que quisieron acompañar a Rocío Carrasco en este día tan importante, como Yolanda Ramos, Mercedes Milá y Carlota Corredera.

Fue un concierto muy emotivo y, como Rocío Carrasco sabía que iba a ser así, también salió al escenario para ofrecer a todos los presentes un emotivo discurso dedicado a su madre, la que ha sido una de las folklóricas más importantes de la escena musical de nuestro país.

El discurso de Rocío Carrasco

"Quería contaros que la lucha por la igualdad la viví y la mamé desde pequeña. Desde muy pequeña. Porque ella [Rocío Jurado] me la enseñó”, empezó diciendo Rocío Carrasco, visiblemente emocionada. “Ella me enseñó la lucha por la igualdad y ella me crió. Me crió una mujer maravillosa que me enseñó a no tener que depender de nadie, a que una no se tiene que subyugar y que una no se tiene que someter. Ni ante nada. Ni ante nadie".

En un momento dado, la protagonista de Rocío. Contar la verdad para seguir viva recordó la que ha sido una de las etapas más oscuras de su vida, su etapa con Antonio David Flores: "Yo cometí, como todos sabéis ya, muchos errores. Los cometí desde el punto de vista de una adolescente. Hoy soy una mujer y sé que ella me advirtió y sé que ella tenía razón".

Para terminar, Rocío Carrasco hizo especial hincapié en los mensajes que lanzó Rocío Jurado en una época en la que los derechos de las mujeres estaban limitados. "Sus canciones, para muchos de vosotros y de vosotras, son muy especiales, pero para mí era algo normal, algo cotidiano. Cuando en España los derechos de las mujeres estaban como en la Edad Media, ella alzó la voz y no se enarboló en ninguna bandera".