Leiva con Elsa y Elmar y Purple Disco Machine con Sophie & the Giants pueden colarse en la lista este sábado

España, Colombia, Alemania y Reino Unido confluyen en solo dos canciones, las dos que esta semana parten como candidatas a entrar en la lista oficial de LOS40. La primera, Flecha, viene firmada por el madrileño Leiva y la cantautora Elsa y Elmar, de Bucaramanga. Aún sigue en el chart el anterior single del exPereza (Histéricos, junto a Ximena Sariñana) y ya puede sumar este nuevo tema perteneciente a su disco Cuando te muerdes el labio. Flecha rompe bastante con su sonido habitual, pues incluye toques ochenteros y hasta cierto punto bailables.

No cabe duda de que el último trabajo del rockero de Alameda de Osuna ha sido toda una sensación. Fue número uno de ventas en España y disco de oro. Su gira, que empezará el 30 de abril, ya ha agotado entradas en Madrid, Barcelona, Ciudad de México y otras muchas plazas. Este sencillo nos da la oportunidad de conocer a Elsa y Elmar, seudónimo tras el que se oculta Elsa Margarita Carvajal, una más que solvente cantante y compositora parcera que estudió en la escuela de música de Berklee (Boston), ha sido telonera de Coldplay en Bogotá y tiene una nominación a los premio Grammy latinos. Para que Flecha entre en lista como eso, como una flecha, debes apoyarla con el HT #MiVoto40.

Leiva, Elsa y Elmar - Flecha

Fue hace casi un año, en abril de 2021, cuando Purple Disco Machine y Sophie and the Giants llegaron al número uno de LOS40 con Hypnotized, uno de los himnos dance ochentero de la pasada temporada (superó los 350 millones de reproducciones en todas las plataformas). Parece que el DJ alemán (Tino Piontek) y el grupo inglés pillaron buen rollo, porque han vuelto a colaborar en una nueva composición con la que aspiran a regresar a la lista: In the dark.

La fórmula con la que consiguieron el éxito internacional se repite en este tema, avance del álbum Exotica Deluxe (reedición del último álbum del DJ de Dresde), que combina las bases electrónicas de Purple Disco Machine y las melodías emotivas de Sophie. Ya puedes aprenderte bien esta canción porque muy probablemente ambos la interpretarán en el festival LOS40 Primavera Pop 2022, para el que están confirmados. De momento, haz que entre en lista usando el HT #MiVoto40.

Purple Disco Machine, Sophie and the Giants - In The Dark

¡Suerte a todos!