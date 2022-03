John Lennon y su abrigo de pelo humano: “como si tuviera toneladas de cabezas de Yoko encima de mí”

John Lennon lo descubrió en el periódico: “¡Un abrigo de cabello humano!. Tengo que conseguirlo”. Y se dio el capricho. Pagó 1000 libras por la prenda elaborada con el cabello de “30 chicas asiáticas” y la lució el día de su boda con Yoko Ono. Puede parecer espeluznante, pero para el creador de Imagine, no dejaba de ser algo gracioso. La excusa que dio entonces era que “quería un abrigo de piel” pero no “de piel animal”. Una explicación que podría parecer contradictoria. La pareja llegó a tener todo un apartamento en el edificio Dakota ocupado en exclusiva por abrigos de piel.

“Mr. Lennon… tenía un abrigo de cabello humano”

La escalofriante historia del abrigo de “pelaje asiático” de John Lennon arranca el día de su boda en Gibraltar. Era su tercer intento. Inicialmente quisieron casarse a bordo de un ferry, sobre el mar: “Era la parte romántica: cuando fuimos a Southampton y no pudimos subir porque ella no era inglesa y no podíamos conseguir el visado en un día para poder embarcar”, escribía John Lennon en Anthology. Así que volaron a París y se alojaron en el Hotel Plaza Athénée. Pero en la ‘Ciudad de la Luz’ tampoco pudieron convertirse en marido y mujer. No tenían permiso de residencia. Les dijeron que podrían hacerlo en Gibraltar, ya que era un protectorado británico. Así que fletaron un avión privado y volaron a ‘La Roca’.

El New York Times publicaba así la noticia, fechada el 20 de marzo de 1969: “John Lennon se ha casado con Yoko Ono, una artista japonesa. Ambos vestían de blanco y llevaban zapatillas deportivas durante los tres minutos que duró la ceremonia. Mr. Lennon, de 29 años, tenía un abrigo de cabello humano colgado sobre los hombros. Su esposa, de 36, llevaba un minivestido blanco y una pamela. La pareja voló aquí en un jet privado desde París, y se dirigió a toda velocidad a la oficina de registro local a las 8:30 am. Obtuvieron una licencia especial, y en pocos minutos, fueron declarados marido y mujer”. Toda esa odisea quedó reflejada en su canción The ballad of John and Yoko.

John Lennon llevando el abrigo en 1969 / Silver Screen Collection/Getty Images

La pareja estuvo poco más de una hora en el peñón. Tras la ceremonia, regresaron al Hotel Plaza Athénée de París, donde pasaron la primera parte de su luna de miel.

“Tengo que conseguirlo”

La boda en Gibraltar de John y Yoko es más que conocida. Pero la del peludo abrigo, no tanto. Es cierto que en la mayor parte de las fotografías de ese 20 de Marzo, ambos aparecen sonrientes, de blanco, mostrando el certificado de matrimonio y con el peñón al fondo. Pero, no solo el New York Times mencionaba el “abrigo de cabello humano colgado sobre los hombros” de Lennon. Ese día, John fue fotografiado con la prenda puesta varias veces: cuando bajó del avión en París, después de la boda, y en el vestíbulo del hotel.

El reconocido periodista Howard Smith, que ya había entrevistado a los recién casados durante su 'encamada por la paz’ (Vietnam) en Montreal, volvió a hablar con ambos en Diciembre de 1969 en Ontario. La charla se emitió en WABC-FM (Nueva York) y se ha publicado en el libro ‘Lennon On Lennon: Conversations With John Lennon’. Smith preguntó entonces por el abrigo: “Alguien me ha contado una divertida historia sobre tu abrigo”. Lennon no tenía nada que esconder y lo confirmó: "Oh, el abrigo de cabello humano. Sí, tengo un abrigo". Rápidamente, Yoko apuntó: “No hemos asesinado a nadie para conseguirlo".

"Tengo un abrigo elaborado con pelo humano que nunca me pongo porque es demasiado pesado y demasiado grande. Pero lo vi en el periódico, y pensé '¡Un abrigo de cabello humano, tío!. Tengo que conseguirlo'. Así que me lo compré y está colgado", explicaba

“Como si tuviera toneladas de cabezas de Yoko encima de mí”

Aunque era “demasiado pesado y demasiado grande”, John pagó 1000 libras por la particular prenda elaborada en Nueva York por el diseñador Fran Cooney. Según la información publicada por el periódico Irish Daily Mail, fue necesario el “largo cabello humano” de "30 chicas asiáticas". Considerando que los abrigos de Cooney estaban confeccionados con forro de ante, la versión de Lennon era diferente: estaba forrada con tejido de lana. Rechazó la original porque no quería ponerse piel animal.

“Me han dicho, no sé si es verdad, que querías ese abrigo porque estás en contra de matar a un animal. Y entonces ¿lo forran con piel animal?”, preguntaba Smith. “Sí, lo hicieron. Pusieron ante, así que lo devolví y pusieron otra cosa". “Un tejido de punto”, remarcaba Ono. Y Lennon razonaba así su decisión: “Sí, porque quería un abrigo de piel, y no quería llevar un abrigo de piel animal".

John Lennon y Yoko Ono, junto a Eric Clampton y Brian Jones, luciendo pieles / Hulton Archive/Getty Images

Pero ¿no es espeluznante ponerse un abrigo de pelo humano?. “Bueno, no lo sé”, dudaba el artista. “Es un poco extraño. Está hecho con un tipo de pelo asiático. Parece como si tuviera toneladas de cabezas de Yoko encima de mí. Es una especie de cabello negro asiático. Era gracioso".

Los abrigos de piel de John Lennon

Sin embargo, John Lennon ya había aparecido en múltiples ocasiones con chaquetones o abrigos de piel. Todos recordamos la mítica actuación de los Beatles en la azotea de Apple Records. Ese gélido 30 de Enero de 1969, John llevaba puesto un abrigo de piel marrón que, al parecer, le había prestado Yoko Ono. El mismo que no se quitó durante la grabación del que fue el último álbum de los Beatles, Let it be. Así quedó reflejado en el documental dirigido por Peter Jackson 'The Beatles: Get Back'.

John y Yoko eran conocidos por su inclinación a las pieles. A finales de los 70s, se gastaron más de 400.000 dólares… en ¡80 abrigos de piel!. Ono hizo el pedido a la lujosa tienda neoyorkina Bergdorf Goodman. John Cohen, el gerente del establecimiento en ese momento, cuenta que era algo que no había ocurrido nunca y que esa noche no durmió muy bien. Es una de las historias que aparecen en el filme documental ‘Scatter My Ashes at Bergdorf’.

En un artículo de The Guardian del año 2000, Julie Burchill escribía “…los Ono-Lennons mantenían un apartamento completo en el edificio Dakota, justo debajo de su vivienda, para la ocupación exclusiva de sus abrigos de piel – solo para conservarlos a la temperatura adecuada”. Y en su biografía oficial, ‘Me’, Elton John desvela su amistad con la pareja y sus visitas cuando iba a Nueva York: "Los varios apartamentos que poseían en el Dakota estaban tan llenos de obras de arte de valor incalculable, antigüedades y ropas, que una vez reescribí la letra de ‘Imagine’: "Imagina seis apartamentos, no es difícil hacerlo, uno está lleno de abrigos de piel, otro llenos de zapatos'".