T.O.P de Big Bang confiesa que intentó quitarse la vida

La presión a la que están sometida los artistas a veces pasa factura. Muchos de ellos se han visto obligados a tomarse un descanso de su compromisos profesionales para cuidar su salud, tanto física como mental. Pero en ocasiones no es fácil darle al botón de "pausa".

Esto es lo que le ocurrió a T.O.P, integrante de la exitosa banda de K-Pop Big Bang, hace cinco años. El artista fue acusado de consumo de marihuana por la Policía Metropolitana de Seúl. Recibió una sentencia de prisión de 10 meses con libertad condicional de dos años.

Debido a su posición pública, se sometió a las numerosas críticas y la constante presión de los medios en el seguimiento de esta sentencia. La situación le consumió, y en el medio Prestige Hong Kong ha hablado por primera vez en público de cómo vivió aquel momento de su vida.

Él lo describe como "el peor" de su vida. "Ésta es la primera vez que hablo públicamente de esto, pero intenté suicidarme hace cinco años. Me dí cuenta después de cuántos recuerdos dolorosos di a esas personas que estaban conmigo, mi familia y mis fans ahí fuera", confiesa.

"En realidad, iba en serio para dejar de hacer música y dejar de ser músico. Pero en los malos tiempos, los más difíciles, mi motivación para seguir era la música. He escrito más de 100 canciones en los últimos cinco años. Ha sido mi motivación, como querer llenar una estantería con mi trabajo. Me di cuenta de lo precioso que es devolver lo que he recibido. Siento que renazco", declara.

Sus palabras han calado bien hondo en sus seguidores. Y es que visibilizar la salud mental es de especial relevancia entre los artistas referentes de la industria. Cuentan con millones de seguidores en todo el mundo, y de todas las edades, por lo que normalizar estos problemas ayuda a concienciar acerca de la importancia de cuidarlos.

YG Entertainment, la agencia del artista, ha anunciado que el artista se desvincula de ellos después de 16 años de trayectoria juntos. Ahora, T.O.P y el resto de sus compañeros de grupo parece que están listos para hacer su comeback a finales de este año.