La rapera Lil Bo Weep muere a los 22 años víctima de una severa depresión

La rapera australiana Lil Bo Weep murió el pasado sábado 5 de marzo a los 22 años víctima de una severa depresión, traumas estrés postraumático y una adicción a las drogas que sufría desde hacía unos años y que no pudo superar, tal y como ha anunciado su padre a través de su cuenta de Facebook.

La artista, según ha indicado su familia, trató de luchar contra sus demonios durante mucho tiempo mientras su familia la apoyaba hasta que, tal y como recogen las palabras de su padre, "no pudo luchar más y la perdimos".

"Como su padre estoy más orgulloso de ella de lo que se puede expresar con palabras, ya que ella es mi heroína, mi hija y mi mejor amiga a la que amo muchísimo. Ella ya no sufrirá más, ahora está con el universo esperando a su ángel", ha indicado el padre de la cantante, cuyo nombre real era Winona Lisa Green.

Su padre ha querido que se la recuerde como era en privado

Además, tras el anuncio de su fallecimiento y la gran repercusión mediática que ha tenido, el padre de Lil Bo ha querido compartir con todos los fans de su hija algunos detalles sobre su vida ya que siente que estos se merecen conocerla más allá de su imagen pública. "Su color favorito era el morado y su película favorita La historia interminable, ha indicado Matthew Schofield, que ha querido recalcar el gran sentimiento familiar que tenía su hija, así como su pasión por la playa y sus amigos.

"Echo de menos escuchar al ratoncito de la casa cocinar a medianoche y extraño que me despierte cantando y grabando a las cuatro de la mañana. Echo de menos las largas y profundas conversaciones sobre lo que ocurría en el mundo y los consejos que me daba como si ella me estuviese criando a mí", ha continuado el padre de la rapera, que ha acabado añadiendo que echa de menos su humor, sus batidos, y todas aquellas cosas que la hicieron su "Winnie".

Un álbum y 250.500 oyentes en Spotify

Lil Bo Weep arrancó su carrera musical en 2015 en YouTube, una plataforma en la que acumulaba 127.000 suscriptores y a través de la que compartía la mayor pate de su música con sus fans hasta que en 2017 lanzó su primer álbum y entró en juego Spotify, donde hasta el momento sumaba 250.500 oyentes mensuales.

not ok but its ok

Entre sus canciones más populares destacan Not ok but its ok, un tema que desde que vio la luz en septiembre de 2017 han escuchado casi 190.000 personas en la plataforma de vídeo y suma 12 millones de plays en Spotify, y Codependency, que tiene 5 millones de reproducciones en la misma herramienta de audio.

Si tú o alguien que conoces necesita ayuda por motivos de salud mental contacta al Teléfono de la Esperanza: 717 003 717.