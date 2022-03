Rosalía, sobre ‘Motomami’: “La gente aún no ha escuchado el lado mami”

Solo queda una semana para que podamos disfrutar del esperadísimo tercer álbum de estudio de Rosalía: Motomami. Tres años después de que la artista se convirtiese en una de las estrellas del momento gracias a su trabajo en El Mal Querer, la catalana saca este nuevo trabajo y tenemos el hype por las nubes.

De este modo, las calles ya se han empezado a llenar de carteles promocionales de Motomami. Algunos de los ciudadanos madrileños han podido ver los primeros carteles del disco que han aparecido en algunas partes del mundo como en los metros de Madrid y Bacerlona. ¡Y es toda una declaración de intenciones!

Por si Rosalía no había dejado claro que este nuevo disco no tiene nada que ver con su anterior LP con la letra de Saoko, ahora ha vuelto a recalcar en este nuevo trabajo. “Esto no es El Mal Querer, esto es el mal desear”, se puede leer en uno de los carteles. Unas declaraciones que podrían formar parte de una de las nuevas canciones de Motomami que todavía no hemos podido escuchar. Vamos, si alguien todavía pensaba que iba a escuchar una segunda parte de El Mal Querer que siga esperando.

Pero este cartel no es el único que hemos podido ver por las calles españolas. También han salido otros con distintos versos de sus nuevas canciones. “No pa’ siempre puedes ser una estrella y brillar, voy a reírme cuando tenga 80 y mire pa’ atrás”, “Te quiero ride, como a mi bike” o “Yo quiero una cadena que me arruine toda la cuenta como Julio en los setenta”, son solo algunos ejemplos de las letras que podemos ver en la calle.

Solo hemos escuchado una parte de Motomami

Durante estos meses, tal y como ha asegurado Rosalía en su cuenta Hola Motomami, solo hemos podido escuchar una parte del disco: la de moto. “Quiero que sea ya 18 de marzo, la gente aún no ha escuchado el lado mami”, ha escrito la cantante junto a un selfie.

Con esta declaración, Rosalía asegura que la otra parte del disco tendrá otro rollo. Y es que, tal y como pudimos ver en la publicación del setlist, el disco está dividido en dos partes. De este modo, La Fama, Chicken Teriyaki y Saoko, los primeros singles que ha sacado del disco, forman parte de Moto.

¿Sonará distinta la otra parte de Motomami? Tendremos que esperar hasta el 18 de marzo para poder escuchar el resultado completo.