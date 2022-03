OMD, Take That, Britney Spears, Jamiroquai y otros que conquistaron la lista en marzo

Los amantes de la música gozamos cada semana con La Máquina del Tiempo de #Del40al1CocaCola, sección en la que Tony Aguilar desempolva antiguos números uno de la lista oficial de LOS40 para celebrar que se cumplen uno, cinco, diez… o hasta cuarenta años de su éxito. Las primeras coordenadas que introduce en esta ocasión son las de 2021, y encontramos que el líder del chart a primeros de marzo fue Nil Moliner con Mi religión.

Seguimos rebobinando y nos detenemos en 2017. El colectivo sueco Neiked, formado por productores, cantantes y compositores, llegó a lo más alto con Sexual, una de las canciones más hot de los últimos años. Contaba con la colaboración de la cantante británica Dyo, que más que cantar, susurraba este tema que arrasó en Europa y llegó al número 5 en la lista de los singles más vendidos en Reino Unido. Otra colaboración alcanzó el número uno hace diez años (2012): Stereo hearts, del grupo de rap Gym Class Heroes y Adam Levine, vocalista de Maroon 5.

Los y las fans de Take That recordarán con tristeza el 13 de febrero de 1996, día en que, tras la marcha de Robbie Williams, el cuarteto restante anunció su separación. Sin embargo, a finales de 2005 felizmente regresó —también sin Robbie—, y unos meses después lanzó la maravillosa Patience, que llegó al primer puesto de LOS40 y también de la lista de sencillos de Reino Unido, donde estuvo cuatro semanas, convirtiéndose en el noveno número uno de los de Mánchester. Y seguimos con fenómenos de fans: en marzo de 2002, hace veinte años, Britney Spears se encaramó al puesto de honor con Overprotected.

El tramo final de La Máquina del Tiempo se va a quedar en Inglaterra. El número uno una semana como esta de 1997 fue para Jamiroquai, la banda de Jay Kay (cantante famoso tanto por su funk y acid jazz como por su gusto por los sombreros estrafalarios y los coches de carreras), con Cosmic girl. Y retrocediendo aún más, hasta 1982 (cuarenta años), nos topamos en la primera plaza con uno de los temas eternos del techno pop de los ochenta: Souvenir, de Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD), quienes también lo petaron con temas como Electricity, Enola Gay o Joan of Arc. En los noventa, solo Andy McCluskey permaneció al frente de OMD; más tarde hizo las paces con su compañero Paul Humphreys… y ahí siguen: precisamente los días 22 y 23 de este mes de marzo van a actuar en Madrid y Barcelona.