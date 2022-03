Tamara Falcó perdona unos céntimos al rey emérito

Tamara Falcó no tiene ningún problema económico. Eso está más que claro. La colaboradora del programa "El hormiguero" es una mujer rica desde su nacimiento ya que es hija de Isabel Preysler y del marqués de Griñón. Debe ser por ello por lo que no le importa que le roben unos centimillos. Así de claro lo dijo ante la mirada atónita de sus compañeros de programa. En la tertulia de actualidad del programa de Pablo Motos los tertulianos debatieron sobre el hecho de que el rey emérito no regrese a España.

La periodista Cristina Pardo aseguró que el emérito debía dar explicaciones de por qué se ha quedado con dinero y dirigiéndose a Tamara dijo “tuyo también”. Ante este comentario Falcó respondió alegremente “si se ha quedado unos centimillos míos, se los doy. No pasa nada”. Una vez más Tamara lo ha conseguido y deja con la boca abierta a sus compañeros de tertulia.

En la tertulia de actualidad en la que participan Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val, además de Pablo Motos, debatieron sobre el comunicado que hace unos días envió el rey emérito anunciando su decisión de quedarse a vivir en Abu Dabhi pero que pretendía venir con cierta frecuencia a España. "Es libre para volver, él quiere volver y es su país", añadió Tamara Falcó. Parece ser que la empresaria estaría encantada de verle paseando por las calles. A Nuria Roca le llama la atención que la forma de comunicarse con su hijo el rey Felipe VI sea algo tan rudimentario como una carta.

Juan del Val: Las despedidas de soltero conjuntas son para cobardes

Los tertulianos comentaron otros temas como las despedidas de soltero. Para Juan de Val hacer una despedida de soltero con la pareja no tiene sentido. Es más para él hacer eso es como hacer un cumpleaños. Del Val como siempre con mucho sentido del humor dejó claro que los que hacen esto les falta valor. “no me gustan las despedidas de soltero pero conjuntas es una cobardía”.

Del Val además manifestó su queja por la gran cantidad de cojines que se encuentra en la cama. Acusó a su mujer de poner miles de cojines en la cama. Para el tertuliano uno de los principales problemas de poner tantos cojines es ¿Dónde los pones luego? Si el sitio es encima de la cama, que haces con el resto. Admite que se pueden poner 3 cojines pero lo tiene complicado ya que Nuria Roca, su pareja, aseguró que en su cama tienen 15.