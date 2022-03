El creador del documental ‘11M’ de Netflix desvela cómo puede afectar personalmente un trabajo como este

“Creo que no hay cobardía en esa situación, hay supervivencia”. Son palabras de una mujer que estaba feliz porque se había enterado de que estaba embarazada y una mañana como cualquier otra cogió un tren que acabó explotando. “Ves terror, imágenes que creo que no debería ver nadie”, añade la misma mujer que, una década después de haberse convertido en una víctima del 11M, seguía emocionándose recordándolo.

Es tan solo uno de los muchos testimonios que recoge 11M, el documental que ha estrenado Netflix en el que podemos escuchar el relato de aquellas víctimas que vivieron la peor de las pesadillas y que no quieren que la gente olvide lo que sucedió.

Y sí, es imposible no emocionarse escuchándolos porque lo que vivieron fue una tragedia que conmocionó a un país entero, que forma parte de la historia más oscura de España y que nos muestra las atrocidades que puede llegar a acometer el ser humano.

No es fácil ver este documental porque no huye de la crudeza de una historia con la que es fácil identificarse, nos hubiera podido pasar a cualquiera. Pero es imprescindible para entender lo que sucedió a través de unas respuestas que no siempre estuvieron a la luz.

La experiencia cuenta

José Gómez es un cineasta mexicano, afincado en Londres, que tiene mucha relación con España. Ha pasado toda su vida rodando documentales donde la búsqueda de respuestas y la visibilidad de sucesos impactantes para que no pasen al olvido han sido su objetivo. El mismo que buscaba con esta historia a la que fue capaz de acercarse con la perspectiva más amplia del que lo ve desde fuera.

Su trayectoria le ha permitido acercarse a víctimas de muchos y diferentes traumas, ha conocido zonas de conflicto y ha puesto el acento en narrativas que muchas veces incomodan. Y toda esa experiencia le ha ayudado a enfrentarse a este nuevo proyecto al que empezó a dar forma hace diez años.

“Para esto no vale cualquiera ni tampoco lo debe hacer cualquiera. A nivel personal llevo muchos años trabajando con gente que ha sido víctima de traumas, he estado en los sitios en los que normalmente la gente no quiere estar y eso te da tablas”, asegura.

José Gómez, creador y director del documental '11M' de Netflix. / Foto cedida por Netflix

Y es que no es fácil ponerse al frente de un proyecto donde hay tanto dolor acumulado. Si uno se emociona viéndolo, es fácil imaginar cómo puede afectar hacerlo… o tal vez no y de ahí que hayamos querido charlar con el creador de 11M para saber cómo puede llegar a afectar a un equipo realizar un trabajo como este.

Antepone a las víctimas y su bienestar a todo lo demás y en ese proceso para conseguirlo acaba olvidándose de sí mismo. Reconoce que este tipo de trabajos marcan, “no es el hecho de si te afectan o no, que lo hacen, sino cómo lidias con eso. Con esos años de experiencia vas desarrollando una especie de sexto sentido y de técnicas para que te afecte lo menos posible”.

La carga emocional de los testimonios

El trato con estas víctimas no se reduce a quedar con ellos un día, dar al botón de grabar y dejarlos marchar porque ya tienes lo que buscabas. No, el proceso empieza mucho antes, explica José, que es de los que intenta crear unos lazos de confianza antes de enfrentarse a los testimonios.

“Tienes que evaluar el estado psicológico, la salud mental de esta persona para ver si es seguro ponerle frente a una cámara. Eso ya lleva una carga emocional para ti”, admite. Una carga emocional que también está presente en el momento de grabar y que continua después.

“La forma de no llevarte esto a tu vida personal es simplemente construir una especie de pared entre lo que es tu trabajo y la otra persona, aunque, por muy alta que sea esa pared, algo te llevas. Hay que blindarse sin perder la empatía. Ante todo, están las personas y si las personas te necesitan, tienes que estar ahí. Como cineasta te conviertes en una especie de psicólogo”, acaba reconociendo.

Víctima del 11M que da su testimonio en el documental. / Foto cedida por José Gómez

Un entorno íntimo y amigable

José confiesa que prefiere trabajar con un equipo reducido, pero sólido, aunque luego cuenta con el apoyo de mucha más gente que colabora de muy diversas formas en toda la logística. Muchos de ellos, jóvenes de la universidad Francisco de Vitoria donde se grabaron las entrevistas a las víctimas. La idea era buscar un lugar que no fuera hostil para ellos.

Salvo el equipo imprescindible para grabar y un equipo psicológico como apoyo, no había nadie más acompañando a las víctimas en el momento de grabar. Se encontraban con un ambiente íntimo y de cercanía, imprescindible para poder abrirse y compartir una historia que les cambió la vida.

Cuando ves el documental la primera sensación que notas es que te están contando la historia a ti como espectador de una manera muy directa. Fue una decisión consciente. Recurrieron a un sistema de espejos que permitía a la víctima estar solo mirando a una caja donde se ve la proyección del entrevistador. El efecto que se consigue es una mirada directa al espectador que otorga, si cabe, más fuerza a su relato.

“Con estos testimonios yo buscaba que la audiencia se incomodase”, confiesa José, “uso la palabra incomodar porque estás logrando que te sientas comprometido a prestar atención, no a leer en Instagram, sino que estás enfocado en lo que están diciendo, estás obligado a escuchar”.

Víctima del 11M que comparte su testimonio en el documental de Netflix. / Foto cedida por José Gómez

“En los primeros treinta minutos la gente habla de que llora, y llora y llora, claro que lloras, lloras porque es complicado verlo”, explica con la consciencia de que esa idea de estilo por la que optó ha resultado muy efectiva.

Cuando se apaga la cámara

Escucharlos hablar encoge el corazón porque son recuerdos de una vivencia difícil de olvidar e imposible de imaginar si no has pasado por ello. “Tiene que haber un soporte psicológico para ellos porque quedan destrozados”, asegura el director.

Son testimonios que impactan y que hacen pensar en el después, en qué pasa cuando el botón deja de grabar. “Del lado de las víctimas, la reacción era de alivio, de relajación, pero inmediatamente, y eso se aplica a cualquier víctima de cualquier tipo de trauma, la primera pregunta que se hacen es si lo han hecho bien. Y la respuesta que se dan automáticamente, en el cien por cien de los casos es, ‘no, no lo he hecho bien’. Hay un sentimiento de culpabilidad inmediato”, explica sobre las primeras reacciones tras terminar de compartir su testimonio.

Víctima del 11M que comparte su testimonio en el documental de Netflix. / Foto cedida por José Gómez

El equipo siente entonces la obligación de hacerle sentir que lo ha hecho bien. “Por muchas veces que se lo digas no se lo van a creer. Es el gran problema. Pero muchas veces un abrazo, el darles la mano… rompen a llorar. Tienes inmediatamente que cruzar ese puente de empatía y acercarte a ellos ya no como entrevistador. Ya no eres el cineasta, eres una persona que está sintiendo empatía por otra persona”, expresa.

Hay que cuidar mucho ese después de abrirse y hacerles entender que lo han hecho bien y que su testimonio va a ser inspirador y va a ayudar a entender lo que ha pasado porque “en ese momento, eres el mejor o la mejor amiga que tienen, eres la persona más cercana y eso hay que cuidarlo y tratar de que no desemboque en las próximas horas o en los próximos días en una situación de depresión o de ansiedad”.

Los límites para mostrar el dolor

El 11M hubo mucho dolor y como no podía ser de otra manera está muy presente en este documental, pero a veces parece complicado encontrar el límite y tener claro hasta donde llegar con los testimonios. José parece que no tiene ese problema. “Las víctimas tienen que poder contar lo que ellos consideren que tienen que contar. Luego ya está el profesional para filtrar sus decisiones”, confirma.

“Ellos pueden ser muy descriptivos y no hay necesidad de entrar en tanta descripción porque creas morbo y ¿por qué vas a crear morbo de eso? Eso lo crean algunos medios como los que participaron en aquellos días, hubo fotografías que hasta la fecha yo no me puedo explicar cómo las pudieron haber publicado”, expone en referencia a los muertos que aparecieron en portada cuando sus familiares todavía les estaban buscando.

Póster de '11M', el documental de Netflix sobre los atentados de España. / Foto cedida por José Gómez

Es consciente de que para crear el contexto a veces es necesario mostrar imágenes duras que hagan entender lo que pasó, “pero hay una línea que no puedes cruzar y es la de ofender, no puedes ofender a una madre, una hija, un padre, a la gente de Renfe… no puedes ofender mostrando esas imágenes”.

Ellos optaron por no mostrar las escenas que captaron las cámaras de seguridad en el momento de las explosiones, a diferencia de otro de los documentales que se acaba de estrenar sobre el mismo tema.

“No lo voy a juzgar, pero han decidido utilizar esas imágenes de las explosiones una y otra vez. A mí me ha dicho muchas veces la gente que eso les duele mucho. Yo conozco a dos personas que son familiares directos de gente que estás viendo morir en tiempo real en esas imágenes y que se están utilizando para promover el documental y eso está mal, eso es una actitud de cowboy”, asegura con cierto enojo, “si algún día los veo a la cara se lo voy a decir, ‘te habrás gastado mucho dinero grabando tu documental, pero aquí has destrozado a muchísima gente y eso no está bien’”.

Él y su equipo vieron esas imágenes donde se ve a la gente morir en tiempo real y las utilizaron como fuente de inspiración para crear los dibujos que marcan el arte y diseño de todo el documental. “Fue el respeto a la gente y las víctimas lo que nos inspiró a hacer el trabajo de dibujos y no recrear nada, no llevar víctimas a las estaciones. No me cabe en el sentido común que lleves a una víctima a una estación donde explotó el tren, se me hace periodismo bastante barato y es lo que hacen. Yo eso lo evité y recreamos todo con estos dibujos”, explica sobre su decisión.

Dibujo que recrea una explosión del 11M del documental de Netflix. / Foto cedida por José Gómez

La percepción de la gente joven

No hace falta ver imágenes explícitas para entender lo que sucedió, lo ha dejado claro este documental con el que José y su equipo tratan de llegar a la gente más joven. Mientras grababan en la universidad se dieron cuenta de que la mayor parte de los estudiantes no tenían conciencia de lo que había sucedido.

“En general, la gente joven no controla los atentados del 11M dentro de su memoria histórica. Si tú les preguntas sobre las torres gemelas, más o menos te cuentan lo que pasó. El Bataclán es más cercano. Los atentados de Londres, en Inglaterra se conocen bien, y a nivel internacional también se conocen. Pero los de Madrid han quedado un poco perdidos y más a nivel internacional”, asegura el director.

“En España te puedo asegurar que, si empezamos a preguntar a la gente con menos de 30 años para que te resuma el 11M, el que vaya bien te hablará de algunos trenes o del metro. Hay una ignorancia muy grande alrededor de esto y no es porque la gente sea ignorante o pase, es simplemente porque no se les enseña. Y no se les enseña porque en las escuelas, los profesores no quieren lidiar con padres problemáticos que pidan que les echen después de contarles la verdad”, argumenta sobre los motivos de tanto desconocimiento sobre el tema.

Póster del documental sobre los atentados de Madrid. / Foto cedida por Netflix

Ahora, ya hay muchos jóvenes que han conocido ese momento de historia tan importante de nuestro país. “Mucha de esa gente joven que lo ha visto dice, ‘no sabía que había tanta información, no sabía que había tantas conexiones, no sabía la conexión con las torres gemelas, no sabía la conexión con Al Qaeda central, o con la célula de Abu Dahdah de 1994, no sabía nada de eso’ y es importante que la gente joven se entere para que estas cosas no se olviden. El día que nos olvidemos de estas cosas vamos a ser peores seres humanos”, reivindica.

El objetivo de este tipo de trabajos

Ese es uno de los objetivos que perseguía con este documental, que no se olvide lo sucedido. Con cada proyecto que hace, José intenta crear conversación y conciencia y es consciente de que no hay mucha gente dedicada a crear este tipo de narrativas. “Es complicado porque la gente no compra un bol de palomitas y una Coca Cola para ir a ver este tipo de cosas. Este tipo de narrativas son más complejas y requieren una cierta vocación y te cambia día a día, te va haciendo más duro y a veces más consciente”, reconoce sobre lo que supone su trabajo.

Estos dís nos enfrentamos a las duras imágenes y testimonios que nos llegan cada día desde Ucrania. A él también le llegan mensajes de amigos que tiene allí. “Como seres humanos normalizamos esto muy rápido y debemos tratar de no hacerlo y eso se aplica a las víctimas del terrorismo. Ojalá tengamos un ejercicio de reflexión como seres humanos y veamos qué mal estamos y el terrorismo es parte de eso, es parte del lado oscuro del ser humano”, desea para poder mejorar las cosas.

Ha logrado contar la versión de las víctimas desde los valores de compasión, respeto y dignidad. Ha logrado, también, encontrar respuestas a través de una ardua investigación, pero había un tercer objetivo: “Crear un legado, un documento que sea más accesible para la gente joven. Es complicado que se lean tres libros académicos para entender un suceso histórico. Hoy en día es más fácil ir a una de estas plataformas como Netflix, le das al play y en una horita te enteras de todo y eso es lo que queríamos, contarlo de una forma que fuera accesible a la gente joven. Intentar no educar, pero sí dejar la información para que la gente tuviera acceso a ella de forma sencilla”.

Poster del documental sobre los atentados de Madrid de 2004. / Foto cedida por Netflix

La sensación tras 10 años de investigación

José Gómez ha pasado diez años dando forma a este documental. Muchas horas de grabación, muchos países visitados, muchos testimonios recogidos. Ahora, dice adiós a todo ese proceso.

Sabe a ciencia cierta que el resultado no puede gustar a todo el mundo, pero “la sensación con la que te quedas es de satisfacción porque después de muchos años has logrado redondear una historia muy compleja, una investigación muy compleja que nos ha llevado a muchos países y a hablar gente con la que es muy difícil hablar. Y por otro lado hemos podido contar la historia desde el punto de vista de las víctimas y eso te da una satisfacción muy grande”.

Su manera tan humana de enfrentarse a este tipo de trabajos hace que las víctimas se conviertan en el centro y en su máxima preocupación. “En general a las víctimas de este atentado en España no se les ha cuidado. A nivel social se les ha dejado muy de lado. Hay gente que lo ha pasado muy mal y realmente nosotros, como sociedad, tenemos una obligación ante las víctimas del terrorismo porque es un crimen de Estado. Nosotros somos parte de ese Estado y nos puede tocar a cualquiera”, reivindica.

“Lo que hemos conseguido con este documental es que esta historia se conozca mundialmente porque no se conocía. Desde Kevin McDonald con sus premios hasta los chavales que servían café y té, creo que todos están muy orgullosos. Como dice el jefe de los servicios de emergencia en el Ifema, ‘lo hicimos lo mejor que pudimos y si no lo hicimos mejor es porque no pudimos’”, concluye.