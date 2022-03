‘Malnazidos’, ‘Jackass: Forever’ o ‘El Engaño’, entre los estrenos de cine del 10 de marzo

Este fin de semana el cine se llenará de nuevas propuestas dispuestas a conquistar al espectador. Habrá para todos: desde una mezcla de terror y comedia al absurdo más absoluto del humor a través de vídeos con golpes, pasando por un thriller con referencias a Naranjito.

No, no es nada inventado, sino que las opciones para ir al cine a partir de este viernes 10 de marzo serán de lo más variopintas. El cine español y estadounidense presiden la nueva cartelera, que en cuanto a estrenos, se compone de los siguientes títulos:

Malnazidos

¿Zombies en la guerra civil española? Sí, suena tan loco como parece, aunque Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro saben enfocarlo al más puro estilo pulp para que el espectador se ría y tema los sustos en pantalla desde las primeras escenas. Al final del conflicto patrio, cuando los de Franco se hacían con el país, un grupo de soldados de ambos bandos tendrán que unirse para enfrentarse a una amenaza mayor... ¡muertos vivientes!

Jackass: Forever

Los chicos de Johnny Knowville se han hecho mayores, y ahora los golpes les afectan más que antes. ¿Es esto una señal de que deberían parar? Seguramente, aunque de alguna manera ellos lo interpretan como un aliciente para hacer las pruebas más bestias que han hecho en veinte años de Jackass. Habrá de todo: semen de cerdo, un encierro con toros -muy- bravos, un oso que husmea cerca de los genitales de una víctima engañada... Aunque esto para los fans de Jackass no suena raro. No hace falta decirlo: las risas están más que aseguradas.

El engaño

Un millonario decide vender su empresa para poder retirarse, aunque ya haya perdido a su familia en un proceso de divorcio. Vive solo en la montaña, aunque se plantea romper ese individualismo cuando conoce a una chica que tal vez no sea lo que parece de primeras. Un thriller trepidante con mucho sabor español, y que no renuncia a referentes españoles como Picasso o Naranjito gracias a la dirección de Luis Prieto.

Cyrano

Peter Dinklage protagoniza este drama musical en que Cyrano de Bergerac sufrirá por no creerse digno del amor de su amiga, Roxanne (Haley Bennett); y acabará por ver como ésta se enamora de Christian irremediablemente. Tensión y mucha música se unen en una película que sobre todo gustará a los más fans de las películas de época.

Jane por Charlotte

Charlotte potencia la relación con su madre como nunca lo había hecho antes. Lo único que necesita es una cámara, y a través de ella, verá tal y como es a la actriz y cantante Jane Birkin.

Introduction

Youngho comprueba que el destino le vuelve a poner en su camino a un actor famoso que conoció en la consulta médica de su madre. Su novia, Juwon, vive mientras tanto con otro artista cuya belleza la tiene intimidada, aunque esto no es más que el punto de partida de un drama surcoreano con reconocimiento en la Berlinale.

La peor persona del mundo

Julia se acerca a los 30 años con una vida totalmente caótica. Tiene una crisis existencial sobre su talento, y su novio no para de presionarla para estabilizar su relación. Una noche de fiesta, Julia conocer a un chico con quien conecta enseguida y por el que dará un giro de 180º a su vida. Si le sale bien o no, ya depende de la vida, no de ella.