INNMIR y Carlos Sadness reviven ‘Me Gustas Tú’ de Manu Chao con su nueva versión

¿Quién no lo ha dado todo con Me Gustas Tú de Manu Chao? Este clásico musical lleva formando parte de la historia de este arte desde hace ya 20 años. Y es que aunque nadie lo olvide, ahora ha visto la luz una nueva versión que promete convertirse en el nuevo himno de cualquier fiesta.

Se trata de la adaptación de la DJ INNMIR junto a Carlos Sadness. Editada por Vanana Records, nos traen unos toques electrónicos y luminosos, característicos de la valenciana, para hacer que Me Gustas Tú se reproduzca sin control en nuestras mentes. Una y otra vez sin parar.

Aunque han mantenido gran parte de la letra original de la canción, también han introducido guiños personales. ¿A quién no le gusta un buen festival, un ukelele, la papaya o la Costa Brava? Pues Carlos Sadness e INNMIR han querido dejarlo claro también en sus versos.

"Un día en casa pusimos a Manu Chao en bucle como necesidad de buen rollo y alegría. Entonces pensé que sería una buena idea versiones este himno mundial y darle un toque más electrónico, más INNMIR", dice la DJ.

"Cuando INNMIR me enseñó una demo de la canción en un camerino me hizo mucha gracia el giro musical que le había dado. Unos meses después me invitó a participar y quisimos meter cosas que nos gustan también a nosotros, incluso que la gente que nos escucha podrá identificar en la letra", añade Carlos Sadness.

Ambos artistas se han unido para traernos ese buen rollo que tanto necesitamos en estos tiempos tan convulsos. Aunque eso no han dejado de hacerlo en ningún momento. La productora y DJ valenciana lleva años iluminando las pistas de baile de los clubes y festivales de nuestro país con su música. Tienes Esa Luz, Miedo, This is Now y La Ruta Del Amor son algunos de los temas que han protagonizado sus fiestas.

Por su parte, Carlos ha inspirado con sus letras a todo el que lo ha escuchado. Su álbum debut Ciencias Celestes es un buen ejemplo de ello. Por eso, unirlos en una misma canción solo podía traer buenos resultados.

Y tú, ¿recuerdas Me Gustas Tú de Manu Chao? ¿Qué te parece la nueva versión de estos dos artistas?