Rafa Mora comparte el retoque estético de su culo: “¡Ya sabéis que no me oculto!”

Rafa Mora lleva tres lustros en la televisión. Lo conocimos siendo uno de los participantes más longevos de Mujeres y Hombres y Viceversa en Telecinco. Su cuerpo, totalmente definido de gimnasio, se convirtió en su sello de identidad. Y es que Rafa Mora lleva cultivando sus musculos desde que era bien joven.

Desde hace unos años, el valenciano forma parte de Sálvame como colaborador. Aunque no es uno de los rostros favoritos de la audiencia, ha encontrado su papel en el grupo del programa. Por supuesto, aunque ahora tenga que estar cuatro horas todas las tardes en el plató, sigue teniendo tiempo para ir al gimnasio.

Pero Rafa no solo tira de rutinas de ejercicios, el valenciano también acude a clínicas a hacerse retoques estéticos. Sin ir más lejos, este mismo miércoles 9 de marzo, Rafa Mora ha compartido con sus más de 600 mil seguidores y seguidoras la última cosa que se ha retocado: el trasero.

Rafa Mora ha compartido un post donde habla sin tapujos sobre su nuevo retoque en el culo. Con una enorme sonrisa, mientras un doctor le hace un tratamiento en los glúteos, Rafa ha escrito lo siguiente:

“Este verano voy a lucir «glúteos push up» en Ibiza ¡Ya sabéis que no me oculto! Me lo he hecho en Clinicicas Diego de León y lo he dejado todo en stories porque sé que os va a flipar tanto como a mí”

De este modo, en las historias de Instagram, Rafa ha explicado en qué consiste este tratamiento. Y es que, aunque él haga mucho deporte, quiere conseguir tener los glúteos reforzados y más levantados para este verano. Para ello, los doctores aplican más de 500 impulsos estratégicos en los gkúteos para conseguir el resultado querido. Esto impacta en el tejido subcutáneo y estimula el colágeno y elastina. ¿El resultado? Se sipone que un efecto lifting sin cirugía.