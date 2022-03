Camila Cabello enseña accidentalmente un pezón y esta ha sido su reacción

Los fans de Camila Cabello la conocen y saben cómo es su personalidad: una persona cercana y muy divertida. Tras anunciar la llegada de su nuevo disco con el estreno de Bam Bam (junto con Ed Sheeran), Camila llega este año con más fuerza que nunca. Nada la puede hacer hundir porque sabe que hay cosas que no dependen de ella y porque "Así es la vida".

Pues con esta misma filosofía se lo ha tomado este incidente. El pasado 9 de marzo, durante una entrevista con la BBC, la artista ha enseñado accidentalmente un pezón. Así es. Pero tampoco ha sido el fin del mundo porque Camila rápidamente se tapó y se lo tomó con total tranquilidad. Ya que estas cosas pueden a llegar a pasar. Pero, ¿cómo ha sucedido?

Tal y como aparece publicado en un vídeo que recoge The Independent, los entrevistadores solicitaron a la cantante que demostrara cuál es su paso favorito de su último single. Es ahí cuando Cabello, vestida con una camisa floreal ancha, se ajusta la prenda y al levantarse sin querer deja ver un poco de su pezón. "Les acabo de mostrar accidentalmente el pezón, espero que no lo hayan visto", dijo entre risas.

"Quisiera tener una máquina de tiempo"

Igualmente, ella siguió bailando con toda la normalidad del mundo, mientras que uno del programa llamado Alex Jones, se llevó la mano a la cara del asombro por lo que había visto. De hecho, Camila aseguró que su madre estaba sorprendida al otro lado de la habitación. Sin embargo, la entrevista siguió hacia adelante y la estadounidense tuvo tiempo de hablar sobre su sencillo, su nuevo álbum y la ruptura con Shawn Mendes. ¡Pero esto no es todo!

Tras lo ocurrido, la intérprete de Don't Go Yet se fue a Tiktok para hacer un vídeo al respecto. La pieza lleva de fondo la canción Time Machine de Muni Long y lleva escrito lo siguiente: "Cuando tu estilista te pregunta que si quieres un cubre pezones y le dices que no". A continuación, Camila se muestra avergonzada, pero siempre con humor.

Sin duda, este hecho se ha convertido en uno de los "tierra trágame" del año, pero destacando a la vez la reacción natural y divertida de la cantante. Y por supuesto por la que ha sido aclamada.