Charli XCX desvela el tracklist de su disco ‘CRASH’

El próximo 18 de marzo, Charli XCX lanza nuevo disco. La artista británica publicará CRASH, su quinto álbum de estudio. Lo hace dos años después de sacar How I’m Feeling Now y a punto de cumplir los 30.

Para que la espera sea más llevadera, Charli ha publicado los primeros singles del álbum, Baby y Beg For You, dos canciones que han tenido muy buena acogida por su público y que demuestran que la estrella es una auténtica máquina de hacer temazos.

Ahora, cuando solo quedan diez días para el lanzamiento del disco, la británica ha desvelado el tracklist de este nuevo trabajo. Se tratan de doce canciones donde encontramos dos colaboraciones que ya hemos escuchado: Beg For You junto a Rina Sawayama y New Shapes con Christine and The Queens y Caroline Polachek.

Charli XCX unveils the tracklist for her new album, ‘Crash,’ releasing March 18. pic.twitter.com/HUHEkYlae3 — Pop Crave (@PopCrave) March 9, 2022

Aquí te dejamos el tracklist completo de CRASH:

CRASH NEW SHAPES (FEAT. Christine and the Queens and Caroline Polachek) GOOD ONES CONSTANT REPEAT BEG FOR YOU (Rina Sawayama) MOVE ME BABY LIGHTNING EVERY RULE YUCK USED TOKNOW ME TWICE

Los fans de Charli XCX llevan tiempo esperando este lanzamiento. El último single que sacó fue Beg For You, la colaboración junto a Rina Sawayama, una compositora británica que no ha dejado de ganar seguidores en los últimos años. La canción suma más de dos millones de reproducciones en Youtube en tan solo unos días.

Charli se ha ganado un hueco en la industria musical en la última década gracias a temas como OUT OUT o Good Ones. Además, ha trabajado componiendo para Blondie, Selena Gomez o James Blunt. Vamos, que es una auténtica experta en crear hits. Solo en Spotify suma más de 17 millones de oyentes mensuales.