Xavier Sardá explica la tortura que supuso "Crónicas marcianas"

Xavier Sardá presentó entre el año 1997 y 2005 el programa de televisión “Crónicas marcianas”. Se emitió en horario nocturno en Telecinco y obtenía buenos datos de audiencia todas las noches. El formato del programa “late night” rompió moldes tanto por su horario, como por el tipo de personajes que participaban en él.

Ahora, Xavier Sardá en una entrevista con María Casado en el programa de TVE 1 “Las tres puertas” ha dado más explicaciones sobre los motivos por los que su programa se convirtió en una auténtica tortura.

El periodista ha reconocido que dos de los programas que rompieron récord de audiencias, a él no le gustaron nada. Uno fue el programa en el que alcanzaron una audiencia del 40 por ciento por la gran final del reality “Gran hermano”. Sin embargo, es una cifra que queda empañada, para Sardá, porque fue el día en el que la banda terrorista ETA mató de dos disparos al político socialista Ernest Lluch. Otro de los días más tristes fue cuando sucedieron los atentados en los trenes de Madrid, el 11 de marzo de 2004.

Sardá: No podía dormir

Hubo un momento en el que el periodista comenzó a sufrir insomnio como consecuencia del cambio tan brutal de hábitos que había vivido los últimos años. Fue entonces cuando decidió poner fin a la emisión del programa. “No sabía dormir por la mañana” explica. Si mira hacia atrás parece que tiene claro que no repetiría. “Lo pasé bien y mal. Se sufre y se disfruta”.

Sardá quiso mostrar empatía con la presentadora del programa al que acudió, María Casado y recordó el momento en el que ella lloró ante el público por no alcanzar los datos de audiencia esperados. “Aquel disgusto fantástico es de una sinceridad pasmosa que me parece un atrevimiento", dijo el entrevistado. Hace unas semanas la periodista no puedo contenerse ante su entrevistado Pedro Ruiz. María dio muestras de preocupación ante su invitado que le preguntó si le pasaba algo. Ella no puedo evitarlo y rompió a llorar en directo. Ahora a Xavier le ha dicho que fue algo natural “salió de verdad”.

Sardá conoce bien la televisión. En su carrera profesional ha sido presentador de diferentes programas televisivos como “Moros y cristiano”o “Juego de niños”. El periodista también es colaborador en programas como La Sexta noche o Liarla Pardo. Por el plató de Crónicas pasaron colaboradores muy famosos como Boris Izaguirre, Marta López, Kiko Matamoros y su hermano Coto Matamoros. Otros personajes se hicieron un nombre en su programa como el mítico Señor Galindo, Rocío Madrid o el divertido padre Apeles. Crónicas Marcianas era una joya para la cadena de Mediaset y supuso una revolución en los formatos que había hasta entonces.