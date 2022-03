Florence + The Machine sorprende con su último vídeo: ‘My Love’

Los fans de Florence + the Machine tienen mucha información que asimilar. Y es que el grupo ha anunciado nuevos detalles sobre su próximo disco: Dance Fever. Se trata del esperadísimo quinto álbum de estudio de su carrera. ¿Lo mejor de todo? No habrá que esperar mucho para poder escucharlo. Y es que verá la luz el próximo 13 de mayo.

Tal y como ha asegurado Florence, Dance Fever sera “un cuento de hadas de 14 canciones”. De momento, hemos podido disfrutar de los tres primeros capítulos de la historia, correspondientes a los tres singles que ha lanzado: KING, Heaven is Here y My Love.

Este jueves, 10 de marzo, Florence tenía una sorpresa preparada para sus seguidores. Y es que la banda británica ha lanzado My Love. Se trata de un tema cien por cien bailable, con toques dance, que sonoramente nada tiene que ver con los otros dos singles del disco.

El tema ha contado con Dabe Bailey en la composición y la producción. Se trata del integrante del grupo Glass Animal, que se encuentra triunfando actualmente con el tema Heat Waves.

Además, como era de esperar, Florence + Machine han acompañado el lanzamiento de My Love con un increíble videoclip. Para la ocasión, Florence se convierte en un personaje que parece sacado de Los Bridgerton. Nos declaramos fans absolutos del precioso vestido que lleva. Y es que parece que el concepto de cuento no solo se va a quedar en lo sonoro, también en todo el arte visual del disco.

Florence + The Machine - Heaven Is Here

My Love llega solo dos días después de que la banda británica lanzase Heaven Is Here, un single donde los ritmos barrocos cogen protagonismo y cuyo videoclip contrasta totalmente con el segundo. En este vídeo, Florence aparece vestida como una campesina mientras hace una danza junto a un grupo de bailarinas.

Ambas piezas visuales han contado con la misma dirección de Autumn de Wilde y han estado coreografiado por Ryan Heffinfton. Además, para la dirección de fotografía ha contado con Jamie Feliu-Torres.

Sin duda, el quinto álbum de Florence + The Machine viene pisando fuerte y va a dar mucho que hablar.