Aitana deja sin palabras a sus seguidores con su elegante look: “Diosa terrenal”

Crear tendencia no es nada fácil. Tienes que tener un gusto exquisito para la moda y un sexto sentido para las tendencias. Si eres una estrella del pop, tampoco te viene mal tener un equipo de expertos que te asesoren qué looks llevar en cada ocasión, siempre remando a favor de tu figura. Aitana lo sabe bien. La artista española se ha convertido en uno de los rostros favoritos por las firmas para vestirla. ¡Y no nos extraña: crea tendencia! Solo hay que ver la cantidad de flequillos largos que hemos visto desde que apareció en Operación Triunfo.

De este modo, todo lo que se pone la cantante se convierte en noticia. Sin ir más lejos, este mismo viernes, Aitana ha compartido una sesión de fotos en su cuenta de Instragram que ha dejado a sus seguidores y seguidoras sin aliento. Y es que parece la personificación de la elegancia.

La intérprete de Formentera ha subido tres fotos en las que aparece llevando un increíble vestido de color negro con escote de pico que le queda de maravilla. El look, que lució en la portada de Elle, está lleno de una pedería en forma de cadena que recorre la prenda. Además, para que resalte más el estilismo, Aitana lo acompaña con unas cadenas de color dorado.

Las fotos pertenecen a la sesión que le hizo el fotógrafo Rafa Gallar para la revista Elle. Eso sí, estas imágenes forman parte de unas fotos que el artista hizo con su cámara analógica, tal y como ha comentado en su cuenta de Instagram:

“Nunca sé lo que hay en los rollos de la vieja Olimpus mju que llevo a revelar, la uso poco y casi siempre hay fotos de varias sesiones. En este me he encontrado a Aitana del día que hicimos la portada de enero de Elle”.

Lluvia de elogios a Aitana por estas fotos

El post que ha compartido Aitana mostrando estas fotos exlusivas se ha llenado de comentarios. “Diosa terrenal”, “Baje Dios”, “Hermosa”, “Menuda Reina” o “Guapísima”, son solo algunas de las respuestas que se pueden leer.

Sin duda, los fans de Aitana saben cómo hacer que su estrella favorita se sienta bien.