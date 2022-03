‘Secret Story 2’ presenta a sus nuevos nominados en la recta final del concurso

Secret Story 2 se acaba, aunque tiene mucho aun por ofrecer. Sin ir más lejos, el programa suplió en su última gala el hecho de no poder celebrar un programa temático de Halloween invitando a unos cuantos zombies a las nominaciones. Aunque lo que acabó dando más miedo fue la lista de nominados.

Los nuevos propuestos para la expulsión son cuatro, y son de los concursantes más reconocidos de toda la edición. Aunque hubo votos inocentes que se amparaban en el "le voto, porque no va a salir…", lo cierto es que la gran mayoría se decantó por dos candidatos como los más votados -se asume que menos queridos por los actuales huéspedes de Guadalix- y otros dos que sufrieron el hecho de que ha de haber cuatro nominados.

Después de gritos, sustos, malos ratos y mucha porquería encima de ellos, los concursantes acabaron con una lista que será decisiva de cara a la próxima gala. Estos son los nuevos nominados:

Rafa, Álvaro, Adrián y Colchero se ponen a la cabeza de los nominados provisionales #SecretGala8 pic.twitter.com/Qmdd3Bt5b4 — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 11, 2022

Rafa, Álvaro, Colchero y Adrián se convertían en los cuatro nuevos nominados de la semana, y ya se puede adelantar toda una guerra enfre fandoms. Los cuatro tienen apoyos de sobra en las redes, por lo que no sería descabellado ver cómo los votos se reparten o, por el contrario, se concentran todos en una sola opción.

Aun es pronto para adivinar qué pasará, aunque hay que tener en cuenta que el programa perderá a un concursante que muchos ya veían finalista pase lo que pase. Rafa lleva semanas con una red de apoyos muy grande entre los usuarios de Twitter, mientras que Álvaro siempre ha polarizado a la audiencia desde que entró abruptamente a la casa.

En cuanto a Colchián, su nominación les pilla más lejos que nunca. Aunque eran grandes amigos -se llegó a hablar incluso de carpeta entre ambos-, el acercamiento de Adrián a Marta ha hecho que Colchero se aleje un poco de él y no tengan la misma soltura que tenían hace semanas. De momento no se sabe si eso les afectará a la hora de conseguir votos, aunque lo que es seguro es que la audiencia tiene más de una razón para nominarles sin ningún tipo de tapujo.

Una nominación muy mal recibida

Aunque todos están acostumbrados ya a tener el título de nominado, hubo uno en particular al que no le hizo gracia recibir la noticia. No fue por deportividad, puesto que aún no está claro quién se irá y sería demasiado precipitado alarmarse por eso. Fue por un gesto del público en plató que dejó a Adrián especialmente descolocado:

Adrián, en shock tras escuchar los aplausos por su nominación #SecretGala8 pic.twitter.com/EAWll5r8wQ — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 11, 2022

Cuando Carlos Sobera le comunicó que se encontraba entre los nominados, los presentes en el programa comenzaron a aplaudir. Esto no gustó demasiado al profesor, cuya cara lo dijo todo sin necesidad de palabras. ¿Se verá este momento reflejado en los votos? Habrá que ir viéndolo durante la semana.