Melendi en La Resistencia:"No me acuerdo de que estoy cantando"

Melendi dejó su huella en La Resistencia, el programa de David Broncano. El cantante estuvo muy divertido con Broncano contando que no le apetecía nada hacer una gira por los programas de televisión para promocionarse. Confesó que había llegado a un acuerdo que consistía en que si iba a La Resistencia no iría a ninguno más. Y así ha sido. “Yo este año ni Hormiguero ni nada, aquí a full” explicó el cantante frente al presentador y los aplausos del público.

Aguantó bien las bromas, entró en ellas y firmó la paz con Pantomina Full. “Si nos reímos de nosotros mismos, habrá menos problemas. Hay una línea delgada de una pantomina y del mal gusto. Arriba pantomima full”, dijo. El duo de humoristas lleva mucho tiempo haciendo bromas acerca de Melendi y antes de que saliese al plato, más o menos, se disculparon, con su humor particular. “Hemos hecho muchas bromas con el invitado. Cuando hacíamos esas bromas no imaginábamos que una de las mayores estrellas de la canción fuese a venir”, han dicho ante Broncano. “Lo que no acabo de entender es que con tanto tiempo dedicado a las canciones, saque tiempo para ir al gym y además habría que ser mala persona para enfadarte con dos humoristas que decían que había cuatro Melendis: el rastas canallita, el cachas tatuado, peloliso sensible y el hispter obvio”.

El regalo de Melendi

Pero Melendi se lo tomó todo bien y acabó dándose un abrazo con ellos. “Os voy a hacer un regalo: unos discos de Melendi, para que os jodáis y vais a tener que hacer un nuevo Melendi. Porque no tenía poco con joderos la vida cantando, que ahora me las doy de escritor”, les ha dicho, mientras sacaba un libro y se lo daba a los humoristas de Pantomima Full

Aunque Melendi no tiene ganas de promos si lo dio todo en el programa de televisión emitido por Movistar. Tanto es así que tocó en directo la canción dedicada a Fernando Alonso. El cantante tuvo uno encuentro virtual con el piloto de la F1 y prometió hacerle una canción nueva sobre El Plan, las dos palabras que utiliza el piloto, sin dar más detalles, acerca de su futuro en la Fórmula Uno. “No sabíamos lo que era El Plan”, dijo Melendi. “Fernando y yo fuimos a clase junto y no lo supimos hasta años después, cuando un amigo común no enseño una foto juntos.

A partir de ahí hemos tenido contacto”. Y después llegó el momento cumbre, cuando se puso a cantar la canción que le ha compuesto. Apareció el Melendi genial, al que le ocurren las cosas más inesperadas. “No quiero enternderlo/tampoco quiero juzgarlo”, canta y de repente hace una medio carcajada y sigue: “No me acuerdo que estoy cantaaando” y luego sigue con el estribillo de la canción: “Vamos Nano, vamos a ve dónde nos encontramos, tu padreando en el asfalto”. Salió bien de una situación complicada, pero dejó claro que no se sabe muy bien la canción que ha compuesto hace poco.