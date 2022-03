Pablo Motos le hace la pregunta más esperada a Omar Montes: “¿Te has vacunado?”

Hace varias semanas salió a la luz que muchos famosos estaban siendo investigados por falsificar, presuntamente, pasaportes COVID. Uno de los señalados fue Omar Montes. El cantante no quiso pronunciarse cuando se conoció todo el escándalo. Esta semana, sin embargo, Pablo Motos aprovechó su visita a El Hormiguero para hacerle la pregunta más esperada.

"¿Te has vacunado o eres el Djokovic español?", le preguntó. Omar Montes se encontraba en el plató presentado la segunda temporada de El Desafío junto a Roberto Leal y Norma Duval. Podría no haber contestado, pero quiso explicarse. “Yo me he vacunado y estoy a favor de las vacunas desde que salieron", dijo primero de todo. "No puedo controlar todo lo que se dice de mí. Todo el mundo quiere pinchar en un titular en el que pone Omar Montes. A lo mejor en uno que pone Manu Tenorio no".

La intervención de Omar Montes en 'El Hormiguero'

En ese momento, Motos puso en situación a los espectadores y fue un pasito más allá. "Eres uno de los sospechosos de la Operación Jenner. ¿Qué hay de cierto en esto?", preguntó el valenciano. El artista lo desmintió de manera rotunda: "Pueden poner y quitar los nombres que les dé la gana, pero estoy informado y sé que en esa lista hay presentadores de otra cadena, colaboradores, deportistas y actores. Me he callado como un bendito, pero podría hablar y más de uno se tendría que dar un puntito en la boca. Si yo me pongo serio, alguno que otro cae".

Pablo Motos quiso saber entonces la razón por la que el nombre de Omar Montes aparecía en esa lista oficial de la Operación Jenner. Según él, hay una mano negra que se la tiene jurada. "Tuve un problema bastante serio con un policía y desde hace un tiempo en adelante se filtran muchas cosas mías a la prensa. Me la intenta jugar a veces".

Y añadió: Yo sé cuando me quieren hacer una vuelta, pero ¿se me ha llamado de algún lado? ¿He tenido que ir a algún sitio? No, porque lo tengo todo en regla. Estoy vacunado y tengo el pasaporte. Es todo mentira, farándula para poner mi cara ahí. Ni estoy imputado ni me han llamado de ningún lado”.