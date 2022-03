Imagine Dragons lanza ‘Bones’: un tema sobre la obsesión de la vida y la muerte

A estas alturas, Imagine Dragons no necesitan presentación. El grupo lleva más de una década haciéndonos cantar hasta quedarnos afónicos con sus temazos. Las letras llenas de empoderamiento, el ritmo de los tambores y los estribillos épicos se han convertido en el principal sello de identidad del grupo.

Durante los últimos meses, los chicos han estado rompiendo con su tema Enemy. Una canción que estaba dispuesta a triunfar desde que la escuchamos, y es que forma parte de la banda sonora de una de las series revelación de la temporada: Arkane. La ficción, inspirada en el famoso videojuego de League Of Legends, ha sido uno de los últimos hits de Netflix. Una apuesta segura. Sobre todo, teniendo en cuenta que los chicos ya habían puesto banda sonora a este universo en Warrior.

Imagine Dragons lanzan Bones



Pero no todo va a ser sacar canciones para bandas sonoras. ¡Ni mucho menos! Este viernes, 11 de marzo, los chicos han sorprendido a sus seguidores y seguidoras con un nuevo temazo. Se trata de Bones, el primer adelanto de su próximo LP, Mercury – Act 2. Se trata de una canción que habla directamente de la vida y la muerte y que explota con un estribillo que no podrás quitarte de la cabeza.

Imagine Dragons - Bones (Official Lyric Video)

Dan Reynolds, el líder del grupo, ha descrito la canción con las siguientes palabras: “’Bones' es un reflejo de mi constante obsesión por la finitud y la fragilidad de la vida. Siempre estoy en busca de alguna evidencia que me convenza de que hay más por venir - que la vida es realmente eterna en algún sentido. Como todavía no lo he encontrado, intento al menos soñar con lo que se sentiría al vencer a la muerte en una canción".

En cuanto a la producción de la canción, Imagine Dragons ha contado con los productores Mattman y Robin. No nos extraña que el grupo haya apostado de nuevo por ellos, y es que también estuvieron detrás del sonido de Enemy.

Además, la banda estadounidense podrá cantar por primera vez este tema en directo durante su gira Mercury World Tour este mismo 12 de marzo en Los Ángeles. Sin duda, un gran regalo para los fans del grupo.