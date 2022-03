WWE 2K22, ya disponible con todo este contenido

Con Rey Mysterio en la portada para celebrar su 20º aniversario como Superstar de la WWE, el juego presenta una revisión completa, incluyendo un motor y una jugabilidad rediseñados, los gráficos más impresionantes de WWE 2K hasta la fecha, controles intuitivos y accesibles, múltiples modos de juego nuevos y una presentación y ángulos de cámara envolventes.

WWE 2K22 también cuenta con una variada banda sonora a cargo del productor ejecutivo Machine Gun Kelly, que estará disponible en un futuro pack de contenido descargable* como personaje jugable. El juego ya está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

WWE 2K22 incluye el regreso de varios modos de juego populares, así como la introducción de varias novedades. En 2K Showcase protagonizado por Rey Mysterio, los jugadores revivirán los momentos icónicos detrás de los combates más famosos de Mysterio a lo largo de sus 20 años de carrera en la WWE y más allá. Entrevistas de estilo documental con Mysterio enmarcan cada combate, y la nueva tecnología Slingshot permite una transición perfecta entre el juego y las imágenes de acción en vivo, mientras los jugadores completan objetivos para vivir algunos de sus momentos históricos más icónicos.

En Mi GM, los jugadores seleccionarán uno de los cinco GMs o crearán el suyo propio, elegirán entre todas las Superstars, gestionarán presupuestos, firmarán agentes libres, elegirán varios tipos de partidos, localizaciones de estadios, elementos de producción y mucho más, con el objetivo de derrotar a un GM rival en batallas semanales de clasificación y culminar en WrestleMania.

Mi Facción es una nueva versión para un solo jugador del clásico modo de creación de equipos en el que los jugadores coleccionan, gestionan y mejoran una serie de Superstars y Leyendas de la WWE para crear sus facciones definitivas de cuatro Superstars. Los mánager y las placas laterales aumentan el rendimiento, mientras que los logotipos, los fondos de pantalla y las placas de identificación permiten una personalización creativa. Se pueden obtener recompensas adicionales en todos los submodos de Mi Facción, incluyendo las Torres Semanales y las Guerras de Facción, donde se actualizan las emocionantes recompensas por tiempo limitado el primero de cada mes. También se lanzarán con frecuencia nuevos packs de cartas temáticas, que ofrecerán a los jugadores una legión de Superstars actuales y queridas Leyendas para añadir a sus colecciones.

En Mi Leyenda, los jugadores trazan sus propios caminos hacia el superestrellato, desde los humildes comienzos de un novato en el Centro de Rendimiento de la WWE hasta el reto de convertirse en una Superstar, pasando por ser inmortalizado como una Leyenda de la WWE. Con argumentos exclusivos de la división masculina y femenina disponibles, los jugadores se encontrarán con una serie de Superstars y Leyendas de la WWE mientras se embarcan en el viaje.

Universo ofrece a los jugadores la posibilidad de personalizar completamente sus experiencias en la WWE hasta el más mínimo detalle. Desde tomar el control de las marcas, los eventos en vivo de primera calidad, los resultados de los combates, las rivalidades y mucho más. Universo incluye los submodos Clásico y Superstrella. En el modo Superestrella, los jugadores siguen a la Superstar elegida en los combates de cada semana, desarrollan rivalidades, crean un tag team, crean un combate personalizado, compiten en un combate por el campeonato y mucho más.

Suite de creación regresa con todas las nuevas creaciones de la comunidad multiplataforma, una sección de creadores destacados que resalta a los jugadores y su contenido, la creación de la comunidad con votos positivos, un asistente para Crear una Superestrella para una creación más rápida, y mucho más. Los jugadores pueden crearse a sí mismos o ser alguien totalmente diferente con un sinfín de opciones en profundidad entre las que elegir.

"Los dos últimos años han estado llenos de concentración y pasión por parte del increíble equipo de Visual Concepts, que se propuso crear una experiencia de la WWE que ofrezca lo que los fans han estado pidiendo" dijo Greg Thomas, presidente de Visual Concepts. "WWE 2K22 y todos sus logros son el resultado directo del duro trabajo de este equipo en la creación de un juego con una larga historia. Estoy muy orgulloso tanto de lo que hemos sido capaces de lograr con este lanzamiento, como de lo que significa para el brillante camino que tiene por delante la serie WWE 2K".

Futuras actualizaciones de WWE 2K22

2K ha anunciado hoy las actualizaciones de contenido posteriores al lanzamiento en WWE 2K22, con Superstars de la WWE favoritas de los fans, invitados famosos, Leyendas y varias estrellas de NXT en ascenso que hacen su debut en la franquicia. En total, estarán disponibles cinco packs de contenido posteriores al lanzamiento con 28 nuevos personajes jugables, que ofrecerán a los jugadores contenido nuevo para los próximos meses.

Los packs de contenido posteriores al lanzamiento están disponibles para compra individual, mientras que el conjunto completo de packs se incluye con el pase de temporada, la Edición Deluxe y la Edición Digital nWo 4-Life de WWE 2K22.

Estas destacadas incorporaciones incluyen al productor ejecutivo de la banda sonora de WWE 2K22, Machine Gun Kelly, así como a la personalidad de las redes sociales Logan Paul, quien actualmente tiene programado un combate en WrestleMania con su compañero de equipo The Miz para luchar contra el equipo de la Superstar de portada de WWE 2K22, Rey Mysterio, y su hijo Dominik Mysterio.

Otros personajes jugables destacados que estarán disponibles con el contenido posterior al lanzamiento incluyen a "The baddest Woman on the Planet" Ronda Rousey, Doink the Clown, LA Knight, Mr. T, Rob Van Dam, Stacy Keibler, Cactus Jack, The British Bulldog, Umaga, Yokozuna y Doudrop.

Banzai Pack (26 de abril): Yokozuna; Umaga; Rikishi; Omos; Kacy Catanzaro.

Most Wanted Pack (17 de mayo): Cactus Jack; The Boogeyman; Vader; Ilja Dragunov; Indi Hartwell.

Stand Back Pack (7 de junio): Hurricane Helms; Stacy Keibler; A-Kid; Wes Lee; Nash Carter.

Clowning Around Pack (28 de junio): Doink the Clown; Ronda Rousey; The British Bulldog; Mr. T; Doudrop; Rick Boogs.

The Whole Dam Pack (19 de julio): Rob Van Dam; Logan Paul; Machine Gun Kelly; LA Knight; Xia Li; Commander Azeez; Sarray.