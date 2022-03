Nirvana resurge gracias al éxito de ‘The Batman’, la película de Robert Pattinson y Zoë Kravitz

Nirvana es uno de los mejores grupos de la historia. Gracias a su esencia grunge y rock alternativo, la agrupación llegó a cautivar a millones de personas desde sus inicios. Especialmente la fuerza vocal del líder de la banda, Kurt Cobain, que desgraciadamente nos dejó en 1994 cuando tenía 27 años. Tras su muerte, el resto de Nirvana puso punto final a su carrera, una decisión dolorosa para sus fans de todo el mundo. Dejaron una ingente cantidad de temazos que hoy en día son icónicos. Este es el caso de Something in the Way, que después de 31 años se convierte en la banda sonora de The Batman.

Así es. Gracias al éxito de la película protagonizada por Robert Pattinson, como Batman, y Zöe Kravitz, como Catwoman, el grupo de rock resurge en nuestras vidas. Y todo ha sido gracias a que Matt Reeves, el director de la película, escuchara Something in the Way durante el proceso de creación. Así lo dijo en una entrevista a Empire: "Cuando escribo, escucho música, y mientras escribía el primer acto, puse Something in the Way de Nirvana". "Fue entonces cuando se me ocurrió que, en lugar de hacer de Bruce Wayne la versión de playboy que hemos visto antes, hay otra versión que pasó por una gran tragedia y se convirtió en un recluso. Así que comencé a hacer esta conexión con Last Days de Gus Van Sant, y la idea de que esta versión ficticia de Kurt Cobain estuviera en esta especie de mansión en decadencia", añadió Reeves.

Something in the Way, la canción del momento

Y el resultado ha sido (y sigue siendo) increíble. La canción no solo ha conseguido ser la banda sonora de un éxito de taquilla, sino que ahora vuelve a ser escuchada por sus fans de toda la vida o por las nuevas generaciones que están empezando a serlo. De hecho, tal y como determina MRC , durante los 4 primeros días de estreno de The Batman la canción obtuvo más de 3 millones de reproducciones en las plataformas digitales. En total, la popularidad del single ha superado un 734%. ¡Una maravilla!

Kurt Cobain y Batman podrían ser la misma persona, pero está claro que la música de la banda sigue viva. Siempre los temazos pasados regresan al futuro de alguna manera. No debemos de olvidar que Somehting in the Way se lanzó en 1991 dentro de Nevermind, uno de los míticos discos de la historia. Además, fue escrita durante el tiempo en el que Kurt no tenía un hogar propio y se la pasaba durmiendo en casas de amigos, cajas de cartón, casas abandonadas, salas de espera de hospitales e incluso debajo del puente de Aberdeen (Washington).

Sin embargo, Something in the Way no solo aparece en The Batman. La primera vez que apareció fue en la película Jerry Maguire (1996), donde Jerry O'Connell la cantó en versión comedia. Después, la versión original fue utilizada para Jarhead (2005). Pero, sin duda, donde más va a ser reconocida es en el universo de El Caballero Oscuro.