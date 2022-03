Avance de ‘Tierra amarga’: Demir se derrumba

Tierra amarga, la serie turca que se emite todas las tardes a las 17:45h en la cadena Antena 3 sigue ofreciendo a los espectadores el drama necesario que todo culebrón necesita por definición. La serie de ficción también está disponible en ATRESplayer PREMIUM.

A continuación hacemos un pequeño adelanto de lo que podrán ver hoy los seguidores de la serie. Cada día Antena 3 ofrece un adelanto sobre la trama de hoy lunes 14 de marzo. Cada día se actualizarán los contenidos en esta misma página.

Un drama de éxito con gran recorrido internacional; una serie que ha arrasado en audiencias en su país de origen, Turquía, y en más de 30 territorios y en la que ha participado un equipo de más de 500 profesionales.

Tierra amarga está protagonizada por la galardonada actriz Vahide Perçin (‘Madre’, ‘El secreto de Feriha’), Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış y Uğur Güneş. La ficción arranca con la apasionante historia de amor de Yılmaz y Züleyha y su lucha ante las adversidades. La tercera temporada de Tierra amarga continúa dando giros de guión y haciendo que los espectadores no puedan perder ni un detalle de la serie. Esta tercera temporada tiene 39 capítulos y cuando finalice sabemos que hay una cuarta temporada que se está emitiendo en Turquía, país productor del culebrón. La serie se ha convertido en la líder de su franja horaria. El culebrón ha logrado enganchar a una media de 1,5 millones de espectadores desde su estreno, según los datos facilitados por la cadena de televisión Antena 3.

😱 ¡Yilmaz dispuesto a acabar con la vida de Demir! #TierraAmarga 💔, la serie más vista de las tardes, de lunes a viernes a las 17:30 en Antena 3. pic.twitter.com/kxNbnuZpNr — Tierra Amarga (@TierraAmarga) March 13, 2022

Avance del lunes 14 de marzo

El matrimonio de Demir parece que no tiene arreglo. Demir no oculta más su estado de ánimo y se derrumba ante Sevda. Züleyha decide ponerse de parte de Hünkar, dejándole completamente solo. Sermin y Fusun revelan, sin ser muy conscientes, una valiosa información a Behice sobre Friket que podría usar a su favor para desenmascararlo, pues hay algunos aspectos de su pasado en Alemania que no le encajan. Igualmente, Gaffur quiere ejercer su autoridad sobre Rashid poniéndole a prueba con una petición absurda; pero el joven no se doblega a la primera de cambio tan fácilmente, y pone al capataz en su sitio.