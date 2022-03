Netflix pone fecha a la quinta temporada de ‘Élite’ y enseña las primeras imágenes

Toca volver a Las Encinas. Netflix ha anunciado este lunes que Élite, uno de los títulos más exitosos de su catálogo, regresa el próximo 8 de abril con el estreno de su quinta temporada. Para ir abriendo boca, el gigante del streaming ha compartido un vídeo en el que presenta a los protagonistas de esta entrega y también ha enseñado las primeras imágenes de lo nuevo que viene.

Anuncio del estreno de la 5ª temporada de 'Élite'

"Élite es un universo al que siempre quiero regresar. Como creador y como espectador. Me estimula, me reconforta, me anima. Y la quinta temporada nos ha quedado tan estupenda, tan viva, que sé que voy a regresar a ella más de dos y de tres veces. Es una fiesta para los sentidos. La vais a gozar", ha contado Carlos Montero, creador de la serie, en unas declaraciones que recoge Netflix en su última nota de prensa.

Valentina Zenere se incorpora a la nueva temporada de 'Élite' / Netflix

Jaime Vaca, cocreador de esta exitosa producción, también ha dicho lo siguiente: "Élite, con cada temporada que gana, demuestra lo rica que es y todo lo que queda aún por contar. Lejos de agotarse abre nuevas vías y nuevas historias cada vez más interesantes, más entretenidas y más excitantes".

Así va a ser la temporada 5 de 'Élite'

Arranca un nuevo curso en Las Encinas con muchos frentes abiertos. Tras la fatídica fiesta de Phillipe de Nochevieja y la huida de Guzmán, el secreto de la muerte de Armando amenaza con truncar la historia de amor de Samuel y Ari. Rebeca está en pleno viaje de autodescubrimiento, mientras Omar se recupera de la separación con Ander; además, la aparición de Bilal dificultará su relación con Samuel.

Las actrices Claudia Salas y Georgina Amorós regresan a Las Encinas / Netflix

¿Y qué más va a incluir el nuevo menú de Élite? Pues la confesión de abuso de Phillipe, los ataques incontrolables de ira de Patrick, el deseo de venganza de Benjamín, un regalo que Armando le hizo a Mencía y que esconde un secreto que podría destruir a 'los benjamines', un pacto de silencio entre Samuel y Rebeca que se romperá rápidamente y traerá las peores consecuencias…

Carla Díaz, Manu Ríos y Martina Cariddi / Netflix

Nos vamos a encontrar con un escenario plagado de bombas a punto de estallar al que llegan dos nuevos estudiantes: Isadora, Valentina Zenere (Las chicas del cable) la gran heredera del imperio del ocio nocturno, e Iván, el hijo del mejor futbolista del mundo, André Lamoglia (Juacas). Por supuesto, ninguno de los dos pasará desapercibido.

Recuerda: la quinta temporada de Élite se estrena el próximo 8 de abril.