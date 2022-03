La pregunta que Rosa contestó para entrar a ‘OT’: “Pensé que era lo que querían escuchar”

En el año 2001, Rosa López se convirtió en una de las personas más queridas y admiradas de España. La joven, que en ese momento solo tenía 19 años, se ganó la simpatía del público de la primera edición de Operación Triunfo. Esto, sumado a su increíble talento para cantar, la convirtieron en la ganadora de la primera edición del formato. Además, la joven fue renombrada como Rosa de España.

Ahora, veinte años después, Rosa es una mujer que poco tiene que ver con la niña que entró en la academia. Segura de sí misma, consciente de lo que le rodea y dueña de su carrera, Rosa ha querido sentarse a hablar en Lo de Évole sobre aquellos años.

La entrevista, que se emitirá el próximo domingo 20 de marzo, ha contado con un adelanto en el que podemos ver algunas declaraciones de Rosa que no dejarán indiferente a nadie.

La artista repasará aquellos años en los que empezó su carrera, siendo una de las personas más conocidas del país gracias a Operación Triunfo. Eso sí, no todo fue el cuento de hadas que nos vendieron. Y es que ella sintió que el público la votó por pena. Ademas, ha desvelado una conversación de lo más incómoda que tuvo al entrar y que tenía que ver con su peso:

“¿A qué estarías dispuesta por entrar al programa? ‘A perder peso’, respondí. Pensé que quizá era lo que ellos querían y lo que ellos querían escuchar”.

Y el próximo domingo: Rosa López. Todas las caras del largo camino del éxito. pic.twitter.com/aUc9j8DV2A — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 13, 2022

Además, Rosa estaba constantemente pensando que si fuese más delgadita, tuviese los dientes mejores o no llevase gafas, su vida iba a ser mejor. “Nos enamoramos una Rosa que cambiaron totalmente”, le dice Évole en un momento determinado. “Efectivamente”, responde la famosa cantante.

Sobre sus problemas con hacienda

Rosa también se ha sincerado sobre los problemas que tuvo con Hacienda en aquellos años, ya que no si quiera sus gestores le ayudaban a entender lo que estaba pasando: “Teníamos gestor y, por preguntar, el mismo gestor me dijo que tenía problemas con hacienda. Que no había justificado 80 millones de pesetas”.

Además, la intérprete de Europe’s Living a Celebration ha confesado que le hubiese gustado que la gente sintiese más empatía con ella: “Todo el mundo quería sacar tajada de mí”.

Habrá que esperar para poder ver la entrevista completa, pero parece que Rosa se va a abrir en canal en esta nueva entrega de Lo de Évole.