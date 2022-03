Jorge Javier Vázquez le confiesa a Susi Caramelo con quién no trabajaría jamás

Jorge Javier Vázquez lleva dos décadas siendo uno de los rostros televisivos más importantes de España. El presentador de Sálvame se ha convertido en toda una inminencia en Mediaset, siendo uno de los rostros más solicitados de sus formatos. De este modo, son muchos los periodistas que quieren entrevistarle, pero pocos quienes lo consiguen.

Susi Caramelo, la famosa humorista, ha sido la última persona que ha podido charlar tranquilamente con él. La cómica ha acudido a la habitación de hotel del presentador para charlar durante un rato con él. Lo ha hecho en la última entrega de su programa Rojo Caramelo, demostrando la buena química que existe entre ambos.

Entre risas, los dos presentadores se han sincerado sobre algunos aspectos de su vida. El conductor de Sálvame ha confesado que alguna vez se ha sentido acosado en su propia casa: “Un tío con el que había ligado, se puso a hacerme fotos dormido y a fotografiar mi casa”.

Además, hablando sobre ligues, Jorge Javier ha confesado que nunca se ha liado con un famoso. A lo que Susi Caramelo ha dicho que ella sí.

¿Con quién no trabajaría jamás Jorge Javier?

Pero si hay una pregunta en la que Jorge Javier ha hablado sin ningún tipo de tapujo, ha sido cuando Susi ha querido saber si hay alguna persona con la que jamás trabajaría:

“Hay gente con la que no trabajaría jamás. Muchos de esos que trabajan en confidenciales de mierda. Que son muy de antiguo régimen. Hare todo lo posible para que no interesen a España. Al menos, lo que tenemos que hacer es no dar voz a esos mea pilar. A esos que quieren volver a la España del aburrimiento, la tristeza y de apagar la televisión en la semana santa. Que yo lo he vivido. Hay gente que quiere volver a esa España del puro y del canajillo”.

El presentador también ha hablado sobre si se retiraría de la televisión en algún momento. Y es que son muchos los compañeros y compañeras de profesión que terminan saliendo del medio con los años. “Espero que nunca”, ha comenzado diciendo el periodista. “Ya no pienso en el mañana, lo mismo dentro de un año, quién sabe”, ha asegurado.