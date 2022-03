Joan Manuel Serrat recibirá el premio Odón de Honor 2022

Es uno de los grandes cantautores de nuestro país, y después de casi 60 años en el mundo de la música, Joan Manuel Serrat se despide de los escenarios. Su trayectoria y su legado son incalculables en nuestra cultura, y sus canciones, en catalán y en castellano, forman parte de la memoria popular de varias generaciones. El autor de Mediterráneo ha conseguido un enorme éxito en nuestro país y en Latinoamérica, y sus entradas para la gira El vicio de cantar están prácticamente agotadas en todas sus citas.

Por ello, para rendir tributo a esta enorme carrera, recibirá el Premio Odeón de Honor 2022, tal y como dice el comunicado remitido por la organización, como muestra del "profundo respeto y admiración que siente la propia industria de la música a su continuado trabajo". La gala se celebrará de forma online el 15 de marzo a través del canal de Cristinini en la plataforma Twitch. Los premiados de las 32 categorías restantes se irán desvelando durante una emisión en directo de dos horas que tendrá lugar de 18:00 a 20:00, hora peninsular.

Serrat cuenta con 30 álbumes de estudio, 6 directos (fruto de sus giras en solitario o en compañía de sus grandes compañeros de profesión, como son Ana Belén, Victor Manuel, Miguel Ríos o Joaquín Sabina) numerosos recopilatorios, y hasta 7 discos de tributo, donde otros músicos demuestran la admiración que sienten por su obra.

De tamaño universal, el apabullante repertorio que ostenta Serrat está plagado de inolvidables canciones. Es inevitable detenerse ante cada uno de sus títulos, casi a modo de reverencia. Un caminante que ha hecho su camino al cantar y a golpe de cada verso de sus canciones. Quién no ha coreado o se ha conmovido ante canciones como Mediterráneo, Paraules d'amor, Cantares, Lucía, Aquellas pequeñas cosas, Tu nombre me sabe a yerba, Para la libertad, La saeta, No hago otra cosa que pensar en ti, Hoy puede ser un gran día, Esos locos bajitos, De vez en cuando la vida, o Penélope, entre otras.

@RAPHAELartista lo tiene muy claro, el Premio de Honor del año que viene se lo daría a Joan Manuel Serrat

Toda una antología de obras maestras de nuestra cultura y música que, a bien seguro, le acompañarán en su próxima gira internacional para deleite de todos sus seguidores. Una gira que comenzará en el próximo mes de abril en Nueva York y terminará, prácticamente con el año, en Madrid, no sin antes recorrer distintos países de su querida América Latina y las ciudades más importantes de España.

Los Premios Odeón,están promovidos por AGEDI, la entidad que gestiona los derechos de propiedad intelectual de los productores fonográficos. Recuperan la tradición de unos premios anuales para la música española que muestren su importancia en la sociedad y se consoliden como referente de nuestro panorama musical. En 2022, la III edición de los premios ha ampliado a 33 las candidaturas, incrementando los géneros musicales reconocidos. Los candidatos han sido designados sobre la base de las ventas y escuchas acumuladas por los distintos grupos y solistas a lo largo de la temporada