Camila Cabello presentará su nuevo disco ‘Familia’ en TikTok

Cada vez son más los artistas que se animan a presentar sus canciones a través de la plataforma TikTok. Grandes estrellas como Coldplay o Ed Sheeran han dado actuaciones en la famosa aplicación, compartiendo por primera vez con sus fans algunos temas musicales. Una estrategia que, parece ser, está funcionando.

De este modo, Camila Cabello no quiere dejar pasar la oportunidad de presentar su álbum Familia a través de TikTok con un evento muy especial. La cantante y compositora ha anunciado Familia: Welcome to the Family, una experiencia musical inmersiva que será transmitida en directo.

Durante este evento, Camila presentará en vivo las nuevas canciones de su nuevo disco. El espectáculo podrá seguirse en la cuenta de Camila Cabello el 8 de abril a las 01:00 (hora española) y el 9 de abril a las 20:00 (hora española).

Para dejarnos con ganas de disfrutar este evento, Camila ha subido un vídeo en sus redes sociales donde vemos todo lo que tiene preparado para el show. Y parece una auténtica locura. En las imágenes vemos a la estrella bailando rodeada de bailarines, luciendo unos increíbles looks festivos y subida en un enorme columpio gigante.

Parece que Camila quiere llevarnos con este show al mundo onírico que ha creado para Familia, apostando por escenarios cambiantes y trajes diseñados para complementar la música. La actuación se ha creado utilizando XR (realidad extendida), potenciando la voz y la coreografía de Camila. Y es que la cubana va a apostar por efectos visuales. Y es que, tal y como ha confirmado, la estrella tendrá un mundo virtual nuevo para cada una de las canciones que aparecerá en el evento.

Camila Cabello suma más de 15 millones de seguidores y seguidoras en su cuenta de TikTok. Una cifra que hará que muchos de los fans de la estrella apunten en su agenda esta cita. Esta experiencia tan especial se emitirá en TikTok solo un día antes del lanzamiento de su esperadísimo tercer álbum de estudio, Familia, que llegará el 8 de abril.

¿La última canción que ha lanzado Camila de Familia? Nada más y nada menos que Bam Bam, junto al mismísimo Ed Sheeran. ¿La has bailado ya?