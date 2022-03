La sorprendente invitada en ‘Dolce’ de Luis Fonsi: mira el vídeo y la letra

Si lo nuestro fue una aventura o fue una locura que no acabo

En la bahía mirándonos

Volvamo al día en que estábamos

Besándonos, Amándonos

Diciéndote, Cosas de amor

Mala mía si no entendía lo que teníamos tú y yo.

Se que tu boca nunca olvido

Ese verano en que estábamos

Besándonos, Amándonos

esta canción, es de los dos...

Aunque el amor se fue

Yo quisiera volver a esa noche

De besos de tequila con rose

Te juro que he intentado olvidarte,

pero no se...

Y aunque el amor se fue

Yo quisiera volver a esa noche

Con besos te quitaba ese Dolce

Solo quiero volver a encontrarte

Volvamos a esa noche

Volvamos a esa noche

Me conocí contigo y ahora no me consigo

Cuando te fuiste, no perdiste y sin ti yo estoy perdido...

Y ahora con la botella, vuelvo a llamarla a ella

Que tú me hiciste, que estoy triste juro que cuando estemos juntos, vamo a besarnos

Que solo vive una ve en la vida

Vamo a querernos, a emborracharnos

Con una noche de esas que no se olvidan...

Aunque el amor se fue

Yo quisiera volver a esa noche

De besos de tequila con rose

Te juro que he intentado olvidarte,

pero no se...

Y aunque el amor se fue

Yo quisiera volver a esa noche

Con besos te quitaba ese Dolce

Solo quiero volver a encontrarte

Volvamos a esa noche

Volvamos a esa noche