Jhay Cortez lanza ‘Sensual Bebé’, su nueva canción que se convierte en el himno de la fiesta: ¡Mira el vídeo!

Los fans de Jhay Cortez están de celebración. El 2021 fue el gran año de Jhayco, no solo por el lanzamiento de diversos temas con mucho ritmo, sino también por protagonizar beefs contra Rauw Alejandro. Una de las peleas entre artistas más conocidas del momento. Pero el artista, ahora, ha vuelto con más fuerza que nunca.

El puertorriqueño ha estrenado su 2022 con nueva música y esto solo es el comienzo de algo muy grande. El pasado 11 de marzo, el cantante ha estrenado un nuevo tema, Sensual Bebé, en todas las plataformas digitales. La canción, llena de ritmos bailables gracias a sus sonidos pegadizos del género urbano, llega para convertirse en el próximo himno de la fiesta. Y es que Sensual Bebé promete mucho y más con el anuncio que realizó Jhayco: se desnudó para anunciar su lanzamiento.

"10.000 corazones y me viro", escribía entre risas el boricua. ¿Qué será capaz de anunciar con una imagen suya con su desnudo frontal? No lo sabemos, tendremos que esperar para comprobarlo. Además, el single llega tras anunciarse su nueva gira por Estados Unidos y Europa (entre ellas España), del cual sus fans no pueden aguantarse más las ganas de ir: Timelezz Word Tour 2022.

Sobre su videoclip

Sensual Bebé está acompañada de un videoclip de lo más veraniego. Para ello, se ha contado con la dirección de Navis y ha apostado por recrear una fiesta potente de verano. El artista se lo pasa bien siendo el Dj y cantante del evento. Por lo que vemos, el boricua consigue animar bastante al ambiente hasta el punto de que nadie se olvidará de ese gran momento.

"Súbele el musicó. No es Karol G, pero anda en un makinón. Las luces en la disco como o la movie de Tron. Yo le pregunté del novio y me dijo que era un cabrón", canta Jhayco. Está claro que canta la historia de una mujer que le encanta divertirse sin tener en cuenta las malas opiniones de nadie.

Estamos seguros de que el tema ha tenido una buena acogida, ya que en YouTube cuenta con más de 4 millones de reproducciones. ¿Qué vendrá después? ¿Un nuevo single? ¿Un disco? Sea lo que sea, no nos defraudará. Y a ti, ¿qué te ha parecido Sensual Bebé?