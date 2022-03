Pete Davidson, la nueva pareja de Kim Kardashian, le envía unos mensajes a Kanye West que provocan el caos

“Esto estaba en la mochila de mi hija cuando me ‘permitieron’ verla la semana pasada. Es por eso que me esfuerzo tanto por mi familia. Estoy diseñado para proteger a mi familia a toda costa. Como el sacerdote de mi hogar. No te preocupes, Northy, Dios sigue vivo”. Estas palabras las compartía Kanye West junto a la imagen de los tres pins que lleva su hija en la mochila con la que va al colegio.

“Por favor, detente con esta narrativa, estabas aquí esta mañana recogiendo a los niños para llevarlos a la escuela”, pedía su ex, Kim Kardashian.

Unas palabras de las que se hacían eco varios medios de comunicación. Algo que ha soltado la verborrea de un Kanye que está completamente desatado desde su divorcio.

Contestando titulares

De acuerdo OK Magazine, qué quieres decir con reclamos salvajes???? A mis hijos no se les permitió ir al servicio dominical ayer y hubo varias ocasiones en las que se cambiaron los horarios en el último minuto lo que me alejó como padre, lo cual es ilegal gracias a Dios”, contestaba Kanye a los titulares que ha tenido que leer en las últimas horas.

“Mi familia se ha roto. Mi nombre ha sido arrastrado. El novio ha estado jugando conmigo desde las parodias de SNL. Me llamaron acosador al azar. Ha habido múltiples intentos de encenderme con gas. SKETE llamó ‘soltera legalmente’ a mi esposa”, continuaba con su relato.

“Evité con éxito hacer cualquier cosa que les diera una razón para poner una orden de restricción sobre mí. Ella cree que es divertido tratar de llevarme al límite, pero no los dejé. No pueden juzgar mi estado de bienestar en función de la cantidad de tiempo que dejo una publicación de Instagram o que uso mi plataforma para asegurarme de mantenerme constante en la vida de mis hijos”, explicaba sobre lo que está sucediendo entre ellos.

Los mensajes de Pete Davidson

Muchas mamás bebés juegan así en todo el mundo. Pero nadie puede jugar conmigo o con mis hijos. Sé que Kim y SKETE son peones en un juego más grande. Señor, perdónalos. Yo ya lo hice. Ignoró mi mensaje de texto acerca de llevar a mis hijos a la iglesia y luego su novio me envió un mensaje de texto en el que se jactaba de estar en la cama con ‘mi esposa’. Luego me dijo que él podría ayudarme’", exponía sobre lo que entiende como continuas provocaciones.

Un amigo de Pete Davidson, la actual pareja de Kim, ha filtrado esos mensajes que se han intercambiado. "Eh, aquí Skete, ¿puedes tomarte un segundo y calmarte? Apenas son las 8 de la mañana y no tiene que ser así", le decía Pete.

"Kim es literalmente la mejor madre que he conocido. Lo que hace por esos niños es increíble y eres muy afortunado de que sea la madre de tus hijos", continuaba para dejarle claro que no dejará que la siga tratando como lo está haciendo y que ya está bien de callar. “Madura de una put* vez”, le pedía.

"¿Dónde estás en este momento?", le preguntó Kanye. "En la cama con tu mujer", respondía el cómico junto a una foto suya en la cama en la que puede verse claramente el tatuaje que se ha hecho con el nombre de Kim.

También se ofrecía a ayudarle: "Déjame ayudarte. Yo también lucho con cosas de salud mental. No es un viaje fácil. No tienes que sentirte así. No hay que avergonzarse por tener un poco de ayuda. Serás muy feliz y estarás en paz".

Y terminaba con una petición: “Lo que le estás haciendo a tu familia es peligroso y los vas a marcar de por vida. Por favor, maneja estos asuntos en privado, te lo pido".

Pete Davidson’s friend, Dave Sirus, shares text conversation between between Pete and Kanye West. pic.twitter.com/lxAf4xhyd0 — Pop Crave (@PopCrave) March 13, 2022

Verborrea en redes

Palabras que, desde luego, no calmaron al rapero que ha continuado contestando titulares en las últimas horas. Tampoco parece muy contento con las palabras de Pérez Hilton que titulaba que Kim Kardashian arremetía contra Kanye West por sus mentiras.

“¿Sobre qué mentí? Tengo ‘permiso’ para ver a mis hijos. TODOS MUY enojados porque no pueden descartarme como abusador o acosador. MUY enojados porque SKETE mostró quién es en realidad. Justo antes de que saliera el tráiler de Hulu. No soy un chico malo, una mala persona. Los niños quieren que los padres permanezcan juntos, pero Hulu necesitaba una nueva narrativa”, arremetía contra el reality de su ex familia.

OK Magazine no es el único medio al que ha querido aclarar las cosas en las últimas horas. Aparte de a Pérez Hilton, también ha dirigido un mensaje a US Weekley: “A mis hijos no se les permitía venir al servicio dominical. Esta es la quinta vez que ella hizo esto. Atarme a la luz de gas. Qué diablos les pasa a ustedes, personas sin Dios? Ella dice que he ido a llevar a los niños al colegio y se olvidan de que no deja que mis hijos vengan a la iglesia?”.

Ha parado con una última publicación recogiendo las palabras de Consequence que le defiende como padre. No todos están en su contra.

Parece complicado que esta pareja llegue a un entendimiento, pero deberían intentarlo por el bien de los niños.